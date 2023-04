Maud Coutereels revient sur la défaite du Standard dans le Clasico : “On a eu les occasions pour faire la différence”

Malheureusement pour les joueuses de Stéphane Guidi, Anderlecht s’est montré bien plus efficace alors que le Standard a été plutôt entreprenant, notamment via la vitesse de Welma Fon et a alerté une Justien Odeurs qui vit ses dernières heures en SL.

”Clairement, on a eu les occasions pour faire la différence”, souffle Maud Coutereels, la capitaine. “Elles prennent la latte et on leur donne le penalty. C’est vrai que sur cette action, on laisse le ballon et on les laisse surtout trop jouer. Ensuite, on n’arrive pas à marquer. C’est clairement un manque d’efficacité. Ce n’est pas toujours le beau foot qui gagne et on l’a vu ce mercredi soir à Zaventem. Sur l’ensemble de la première période, on méritait de gagner. Maintenant, à Anderlecht d’aller faire le travail samedi pour être champion.”

Avec cette défaite, le Standard voit ses espoirs de titre s’envoler même si l’objectif de cette fin de saison n’était pas forcément placé en priorité sur le championnat.

”On veut aller chercher cette deuxième place quand même en Super League”, répond la capitaine. “Évidemment, au vu des occasions, on se disait pourquoi pas ? Et c’est vrai que les playoffs n’ont jamais été aussi serrés. Jusqu’à la fin, on y aura cru, mais on veut d’abord faire mieux que l’année passée avec la 2e place et la Coupe.”

La priorité au Standard reste évidemment la finale de la Coupe de Belgique que le club organise le 18 mai à Sclessin. Les Rouches espèrent battre un record d’affluence en Belgique en attirant 10 000 spectateurs pour un match de foot féminin. De quoi peut-être mettre la pression sur l’équipe ? “Jouer à la maison ce match peut être un piège en effet”, se demande l’ancienne internationale. “On espère qu’il y aura du monde pour nous encourager, mais, en face, c’est Genk. Les Limbourgeoises veulent aussi gagner. Je crois que c’est l’équipe qui en voudra le plus.”