Une fête pour le nageur Lucas Henveaux suite à sa qualification pour les J.O de Paris : “Je suis tellement content que le record revienne à Liège”

Parmi les nombreux amis du club venus saluer le nouveau champion, on notait la présence de Jean-Marie et Isabelle Arnould.

C’était la première fois que Lucas Henveaux rencontrait l’ex-recordman de Belgique du 400 m nage libre et, à voir ses yeux pleins d’admiration, on se demandait presque qui avait réalisé l’exploit du week-end. “Papa (NdlR : l’entraîneur historique de Liège Natation André Henveaux) m’a tellement parlé de lui et de son record en 3’53’’ à Strasbourg avec un petit maillot… Quand je battais ses records de district, j’avais des frissons. C’est une icône pour moi”, dit celui qui vient de porter la meilleure marque nationale à 3’46’’59. "Ça tombe bien parce que, moi aussi, j’ai plein de questions à lui poser”, rigole Jean-Marie, un des premiers nageurs francophones à avoir tenté l’expérience aux Etats-Unis, comme Lucas aujourd’hui. “Je suis en tout cas hyper content que le record du 400 m soit revenu à Liège. ”

Les States, Lucas les avait déjà découverts lors de sa “première carrière”, celle de golfeur. Promis à un bel avenir, il avait cependant tourné le dos aux greens à la fin de l’adolescence. “Je n’évoluais plus assez vite, explique-t-il. Je suis rentré en Belgique pour reprendre mes études mais j’étais un peu gêné de voir mon père et ma sœur se lever chaque jour à 5 heures du matin pour l’entraînement alors que je me prélassais au lit. Alors, je les ai accompagnés au bassin puis, quand j’ai vu mes temps, je me suis dit qu’il y avait peut-être un coup à jouer. J’ai peut-être un peu de retard sur les autres dans mon développement mais des gars de mon âge s’entraînent deux fois par jour depuis 10 ans et commencent à en avoir marre alors que, pour moi, c’est encore nouveau. ”

Même si Paris est encore un peu loin, on parle inévitablement des objectifs. “Je ne veux pas me mettre de limite au niveau du temps ou de la place. Disons que je veux rivaliser avec les meilleurs et ça, ça signifie lutter pour le podium. ”