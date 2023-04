Gaëtan Audoor évoque ses bons souvenirs avec le RFC Liège : “La montée en D2 ? Un moment inoubliable”

Parmi les joueurs de l’époque, on retrouve un certain Gaëtan Audoor. Actif à Herstal aujourd’hui, il a également porté les couleurs de… Tirlemont entre deux passages au RFC Liège. Les deux clubs s’affrontent ce dimanche pour écrire une nouvelle page de l’histoire des Sang et Marine. Retrouvailles avec Gaëtan Audoor.

En 2008, les Liégeois avaient envahi la Place du Marché. ©MaMick Photography

Gaëtan, vous avez été champion avec Liège il y a 15 ans. Quels sont vos souvenirs ?

”Cette montée fait partie des moments inoubliables de ma carrière. Un des plus beaux. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous avions réalisé un match exceptionnel, à l’image de notre saison. J’étais très jeune à l’époque, mais nous formions un bon groupe avec des joueurs expérimentés. Il y avait un bon mélange, avec beaucoup de Liégeois.”

Pourtant, sur papier, Liège n’était peut-être pas la meilleure équipe de D3…

”C’est vrai que d’autres étaient plus forts que nous. Mais chez nous, il y avait une ambiance extraordinaire. Tout le monde se battait pour l’amour du maillot. Nous avions envie de nous donner à 200 % l’un pour l’autre et pour le club.”

Il y avait aussi une belle ambiance dans le groupe. ©MaMick Photography

Vous avez ensuite connu un autre passage à Liège, bien différent.

”Je suis revenu, mais le club avait chuté. La dernière saison de mon premier passage avait déjà été très compliquée, avec Jules Dethier. Au moment de revenir, j’avais plusieurs propositions, parfois plus intéressantes, mais je voulais rejouer pour mon club de cœur. J’ai eu une discussion franche avec la nouvelle direction (NdlR : le président Jean-Paul Lacomble) et nous avons tout remis à plat, en jouant cartes sur table. Le projet était vraiment intéressant et j’ai pu retrouver Jean-Sébastien Legros, rencontrer des joueurs qui ont marqué le club comme Vandebon, etc. À Liège, il y a le sportif, mais aussi le côté humain que l’on ne peut pas oublier. C’était un peu pareil à Tirlemont.”

Car oui, vous avez porté le maillot de Tirlemont (l’adversaire de Liège ce week-end) durant deux saisons, entre vos deux passages en rouge et bleu…

”J’y ai vécu deux très belles années. C’était un club très sérieux. Nous nous entraînions plus tôt durant la journée, alors j’avais dû réduire mes heures de travail pour le football. J’y ai effectué de très belles rencontres. Il y avait aussi quelques Liégeois comme Arnaud Biatour, Ludo Govoni, Alex Di Gregorio, etc. Nous nous sommes très bien adaptés à la mentalité flamande. Nous avons réalisé un bon championnat et affronté La Gantoise en Coupe de Belgique. Tirlemont faisait tout pour que je me sente bien là-bas.”

Aujourd’hui, Liège est à nouveau aux portes de la D2. Que ressentez-vous lorsque vous y pensez ?

”Cela me fait énormément plaisir. Je suis les résultats de très près et je lis les articles de la presse chaque semaine. Liège a sa place au niveau professionnel. Malheureusement, j’ai rarement l’occasion d’aller au stade, mais je parle encore parfois avec certains anciens qui sont toujours là, lorsque je les croise : François Simons le magasinier, Raphaël Quaranta qui entraîne les filles, Eric Deflandre le T2, Jonathan D’Ostilio le capitaine, etc.”

Comme à Verviers en 2008, l'ambiance sera au rendez-vous à Tirlemont. ©MaMick Photography

Quelle relation entretenez-vous avec le monde du football aujourd’hui ?

”Je suis à Herstal. Il nous reste un match et après, c’est terminé pour moi. J’ai eu plusieurs propositions pour jouer, entraîner, être adjoint ou même combiner les deux. J’écoute toujours tout le monde, mais je préfère faire un pas de côté pour l’instant et profiter des moments en famille. J’ai deux enfants, dont un qui joue au football à Eupen et cela demande énormément de sacrifices.”