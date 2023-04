Bernard Wégria se réjouit de revoir le RFC Liège chez les pros mais rappelle qu’il “ne faut pas vouloir grandir trop vite”

Par la suite, Bernard Wégria a connu des passages à Liège dans le staff, à la fin des années 1990 mais aussi plus récemment, lorsque le club a été repris par Jean-Paul Lacomble. Un épisode qui ne s’est pas terminé comme il l’aurait espéré. “Une personne a voulu me jouer un mauvais tour m’accusant de certaines choses impensables pour moi. C’est malheureux que l’histoire se soit terminée en eau de boudin car j’espérais aller loin avec Liège et participer à la reconstruction du club. À ce moment-là, je n’ai pas reçu le soutien espéré.”

Mais tout ce chapitre est clos pour le joueur le plus capé de l’histoire du club (491 matchs en rouge et bleu). Tout comme celui du football d’ailleurs puisqu’Oscar a mis fin à sa carrière d’entraîneur pour des raisons personnelles après un dernier passage à Flémalle. “On me parle souvent de ce record que je détiens toujours. Mais tous les records existent pour être battus. J’espère d’ailleurs qu’un jour quelqu’un me dépassera à Liège mais il faut bien avouer que c’est de plus en plus difficile. Les mentalités ont beaucoup changé ces dernières années et les joueurs s’identifient de moins en moins à un club.”

Toujours est-il qu’il est heureux de voir que l’Old Club peut redevenir professionnel dans les prochaines heures. “Même si je ne suis plus l’actualité de près, je connais la situation et on en parle beaucoup partout. Je suis très content, le club a sa place chez les pros. Y parvenir est un exploit mais il faudra y rester en faisant bonne figure. Il ne faut surtout pas vouloir grandir trop vite. Liège mérite d’être là pour ses années de gloire mais aussi ses supporters qui ont toujours donné sans compter.”