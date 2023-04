Match de la montée en Challenger Pro League pour le RFCL: la compo probable du RFC Liège à Tirlemont

Pour cette rencontre capitale, le coach Gaëtan Englebert devrait aligner un 4-3-3 puisque Jesse Mputu (entorse) est toujours absent. Dans les buts, on devrait retrouver Antoine Lejoly, de retour de suspension. Comme Debaty, Van den Ackerveken devrait lui aussi retrouver le petit banc puisque Jordan Bustin n'est plus puni non plus. Loemba devrait quant à lui être de retour dans le onze de base pour aider en milieu de terrain.

Les plus grandes interrogations concernent les jeunes présents sur le banc. Arslan devrait y être mais il faudra voir ce qu'il en sera de Besson, Massart mais aussi de Reuten qui ne joue plus ces dernières semaines et qui a signé à Lokeren pour le prochain championnat.