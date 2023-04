”Moins grave que prévu pour Jonathan (Hendrickx), qui pourrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine”, raconte José Riga. “Pour Axel (Bonemme), le ligament interne est touché et sa saison certainement terminée.”

Avec les jeunes Buffalos au programme, les Visétois s’apprêtent à boucler leur championnat face aux équipes U23. L’URSLV y goûtera encore lors de la prochaine quinzaine puisque deux autres rendez-vous sont fixés face à OHL et l’Antwerp.

”Des adversaires contre lesquels on ne peut pas rivaliser dans tous les domaines, la vivacité notamment”, explique le coach visétois, une fois de plus confronté à des remaniements défensifs. “Il faut les contrôler différemment et une bonne organisation sera nécessaire.”