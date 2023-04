”Liège en D2, c’est tellement mieux” : les supporters de Liège vont pouvoir faire la fête toute la nuit

Dès le début de l’après-midi, cette ville est sortie de sa quiétude dominicale. Il est évident que les locaux ne sont pas habitués à cette agitation – sauf peut-être lors de la fête du sucre – tant l’espace manquait pour accueillir la centaine de voitures qui avaient avalé les kilomètres jusque dans le Brabant flamand. Certains fans ont ainsi raconté s’être parqués à près de vingt minutes du stade.

Il suffisait de pénétrer dans l’enceinte tirlemontoise pour constater qu’en réalité, Liège jouait bien à domicile. “Vous venez aussi pour les Wallons ? ”, nous demandait le steward lorsque nous lui avons montré notre carte de presse. Les fans du KVK s’étaient rangés dans le coin d’une tribune, laissant le reste de leur antre aux supporters sang et marine qui étaient entre 1.500 et 2.000. Une belle marque de respect qui a certainement ravi le trésorier du club, content de voir les caisses se remplir de manière inattendue.

À lire aussi

Le soleil, l’impatience du coup et quelques canettes de bière suffisaient tout juste pour couvrir la musique flamande balancée malheureusement par la sono du stade. Les “Forza Liegi” ont résonné pendant nonante minutes même si le spectacle sur le terrain n’avait pas de quoi exciter la foule. Les minutes passaient en même temps que la tension dans les tribunes. De quoi rendre les supporters silencieux ? Pas du tout ! Les “Lièges en D2, c’est tellement mieux” ont rapidement pris le dessus sur le stress.

Au coup de sifflet final, l’explosion a été authentique… et respectueuse. Pas d’envahissement de terrain mais bien de la joie. Une vraie communion entre des joueurs et des supporters qui ont avancé main dans la main durant toute la campagne, bien conscients qu’ils pouvaient écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire des Sang et Marine.

Les clubs historiques ne meurent jamais, leurs supporters non plus.