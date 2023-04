”Une bénédiction”, “Les supporters le méritent”, “Je n’ai jamais connu ça”, “Une apothéose”, les premières réactions après la montée du RFC Liège

Benjamin Lambot : “Les supporters le méritent”

”Nous devions être sérieux car nous ne voulions pas gâcher la fête. Nous étions venus pour gagner, nous avons eu des occasions mais à la fin, il fallait assurer ce point et cette montée. Cette montée est la consécration d’une belle saison, un objectif partagé par tout un club. Pour le club, c’est une bénédiction, un retour à la normale car ces supporters le méritent. Nous sommes fiers et contents.”

Kevin Debaty : “Nous terminons en apothéose”

”Je suis venu dans ce club avec pour objectif de réaliser le projet du club et donc décrocher la montée. Ça a pris un peu plus de temps pour se concrétiser mais au final on l’a fait. On l’a fait tous ensemble, avec un groupe de qualité. Nous terminons en apothéose, c’est un bonheur inouï et immense de partager ça avec tous ces supporters qui le méritent. Ils ont connu la misère et les revoilà en D1B, là où ils méritent d’être, si ce n’est pas plus haut.”

Jérémy Perbet : “Cette montée me tenait à cœur”

”C’est ma 5e montée personnelle mais celle-là, elle me tenait à cœur. Quand j’ai signé à Liège il y a deux ans, beaucoup m’ont dit que j’étais fou. Aujourd’hui, je suis fier de cette équipe. On ne nous a jamais rien donné et c’est une immense fierté d’assurer cette montée.”

Dylan Merlen : “Je n’avais jamais connu ça”

”C’est ma première montée en tant que joueur, je n’avais jamais connu ça. Il a fallu que je vienne en Belgique pour le vivre, c’est fabuleux, encore plus avec Liège. Les supporters ont été formidables, on a l’impression de jouer chaque match à domicile. Avec des supporters comme ça on peut aller encore plus haut.”

Gaetan Englebert : “Un soulagement pour le club”

”Ça fait 26-27 ans que j’avais été champion avec Liège en tant que joueur, 26-27 ans plus tard, je revis ça en tant que coach. C’est différent mais ça reste unique et particulier. Le club doit désormais se préparer pour le niveau supérieur et pourquoi pas aller chercher un titre encore. Quoi qu’il en soit, cette montée est un soulagement, les joueurs ont fait le job. C’est aussi un soulagement pour tout un club qui a travaillé tellement pour arriver à ce niveau.”