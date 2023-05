Avec le RFC Liège, Ryan Merlen a connu une première montée dans sa carrière

Ryan Merlen a découvert la Belgique il y a quelques mois à peine. Rapidement, il s’est intégré dans le noyau, comme s’il avait toujours vécu chez nous et connu notre football. Venu de Lens, il a eu l’occasion de découvrir d’autres supporters bouillants, à un autre niveau. “À domicile ou à l’extérieur, il n’y a pas de différence. Avec de tels fans, nous jouons tout le temps à la maison. Certes, à Lens, il y a énormément d’ambiance mais c’est un club de Ligue 1, soit le plus haut niveau. Ici, on cherche à aller au plus haut. Avec des supporters comme ceux-ci, on ne peut qu’y arriver.”