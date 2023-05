"Dans ma tête, je pensais bien que le podium était possible, mais je venais pour la deuxième place, sachant que Guillaume visait un chrono que je ne me sentais pas capable de faire", nous explique Noël. A 50 mètres de l’arrivée, je me tenais la tête entre les mains, tellement c’était incroyable. J’étais le premier étonné par ce qui m’arrivait..."

L’athlète de Roger Igo, qui montait pour la toute première fois de sa vie sur un podium national individuel, a décidé voici quatre mois d’être focus sur l’athlétisme. Il est passé à un contrat de deux jours de travail par semaine. Le reste du temps, c’est de l’athlétisme. "C’est surtout au niveau de la récupération que j’enregistre des bénéfices, je n’ai pas augmenté de manière significative mon volume d’entraînement", fait celui que l’on reverra à l’oeuvre aux interclubs, puis sur un 1500 en Allemagne le 20 mai afin de préparer le 5.000 mètres de l’IFAM, à Oordegem, le 27 mai. Ensuite, stage en altitude à Font Romeu en juin, avant un été de compétitions et un marathon automnal.