Jonathan D’Ostilio fier de cette nouvelle promotion : “J’ai vite compris que ce groupe avait tout pour monter en D1B”

Tout au long de la campagne, le gaucher a montré l’exemple, tel un capitaine de navire devant son équipage. Généreux dans l’effort, il a mangé les kilomètres sur son flanc et fait preuve d’un jusqu’au-boutisme qui a tiré le vestiaire vers le haut. Il l’a encore prouvé à Tirlemont en amenant du danger à plusieurs reprises alors que ses équipiers étaient tétanisés. “Oui, il y avait de la tension, reconnaissait-il. Pour autant, cette montée est totalement méritée. J’ai rapidement senti que ce groupe avait tout ce qu’il fallait pour grimper d’un étage. Nous nous sommes installés sur le podium dès la troisième journée et nous avons continué sur notre lancée. Je peux dire que c’est la promotion de tout un groupe car chaque élément a reçu du temps de jeu et apporté sa pierre à l’édifice.”

Jonathan D’Ostilio n’hésite pas à affirmer que l’équipe de cette saison est “la plus forte” depuis son arrivée à Rocourt, louant notamment “l’union” dont fait preuve ce vestiaire. “Personne ne s’est retrouvé à part. J’ai été impressionné par la solidarité qui régnait chez nous.”

Cette cohésion a permis à Liège de traverser les soubresauts d’une saison sans casse. Il sera primordial de conserver cette mentalité en Challenger Pro League face à des adversaires bien plus costauds, que ce soit techniquement ou athlétiquement. “On sait que quand un club monte, certains joueurs doivent partir mais, selon moi, tout ce groupe a sa place chez les professionnels.”

Y compris Jonathan D’Ostilio ? “J’ai toujours dit que je ne quitterais pas ce club sans l’avoir ramené dans le foot pro. C’est désormais chose faite, j’ai tenu ma parole. Maintenant, j’aimerais prolonger mon séjour à Rocourt mais cela ne dépend pas que de moi…”