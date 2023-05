Kevin Debaty heureux de la montée du RFC Liège : “Un bonheur inouï et immense”

C’est l’écharpe du RFC liège vautour du coup que Kevin Debaty a savouré la joie d’une montée en Challenger Pro League. Un joueur qui porte le RFC Liège haut dans son cœur. “Il faut se remémorer il y a 12 ans d’ici où je n’étais pas le bienvenu peut-être et il y a quatre ans, quand j’ai signé. Le départ a été difficile mais j’ai su me faire accepter. Comme je l’ai toujours dit, je suis venu dans l’optique de réaliser le projet du club, et donc obtenir la montée. Certes ça a pris un peu plus de temps à se dessiner mais au final, on l’a fait. On l’a fait tous ensemble, avec un groupe de qualité. Il y a eu des hauts et des bas mais c’est ça aussi la vie d’équipe. Au final, on termine en apothéose. C’est un bonheur inouï et immense de partager ça avec tous ces supporters. Ils ont connu la misère et les revoilà en D1B, là où ils méritent d’être, si ce n’est pas plus haut”, lance le gardien liégeois.