Jean-Paul Lacomble se projette sur l'avenir après la montée en D1B du RFC Liège: "L’objectif est de rester en D1B et d’y jouer un rôle" (VIDEOS)

À lire aussi

Jean-Paul Lacomble est fidèle à son image mais finit tout de même par monter sur le podium à la demande de son groupe, pour le plus grand bonheur des fans. Les "mercis président" fusent sur la pelouse pour remercier un homme qui a permis au matricule 4 de retrouver, à force de patience et de travail, une place davantage en corrélation avec son histoire.

Deux heures plus tôt, il avait accepté de partager son émotion en notre compagnie, sans pour autant perdre un sens de la mesure qui caractérise au mieux sa présidence.

Président, quelle émotion ressentez-vous en ce moment ?

"Il y en a plusieurs qui se mélangent. Tout d’abord, de la satisfaction face au sentiment du devoir accompli. Cette promotion était l’objectif de la saison et elle ne peut désormais plus nous échapper. Nous avons tout fait pour y parvenir. Ensuite, je dirais que je ressens le sens des responsabilités qui nous attendent. Le travail pour la saison prochaine commence dès demain. Nous n’avons pas envie d’uniquement humer l’air du football professionnel mais bien d’y rester et d’y jouer un rôle. Enfin, de l’émotion en pensant à tous ceux qui auraient aimé être à nos côtés aujourd’hui mais qui ne sont pas présents."

À lire aussi

Vous étiez juste devant nous pendant la rencontre et nous avons remarqué que vos jambes ont souvent tremblé. Avez-vous eu peur que cette promotion vous échappe ce dimanche ?

"Je suis toujours très nerveux pendant un match et je dois bien vous dire que je l’ai été un petit peu moins que d’habitude à Tirlemont (sourire). Je savais qu’il y avait encore d’autres possibilités pour acter notre montée en D1B si cela se passait mal. Finalement, je trouve que ce match est à l’image de notre saison, c’est-à-dire : que nous l’avons contrôlé de bout en bout. Nous n’avons été battus que deux fois cette saison sans que cela soit mérité, nous avons dominé toutes nos rencontres, nous avons la meilleure attaque de la série : sans faire les malins, nous pouvons dire que cette promotion est méritée. Le travail de tout un groupe a payé."

Pouvons-nous dire que nous assistons à la renaissance du RFC Liège ?

"Cela ne date pas d’aujourd’hui. Liège est mort et a ressuscité à plusieurs reprises. Je pense que le monde professionnel d’aujourd’hui est devenu un club très select avec ses exigences et son nombre de clubs plus réduit qu’à l’époque. Autant il paraît évident que Liège y a sa place, autant il va falloir se battre pour y rester. Nous avons construit notre maison pas à pas. Nous sommes rentrés à Rocourt il y a huit ans, à Wihogne avec l’Académie il y a quatre ans et ce week-end, nous retrouvons le football professionnel."

Continuons sur ces cycles de quatre ans. Où en sera le club en 2027 ?

"Nous verrons. Liège doit s’installer dans cette division, se stabiliser. Pour monter en D1A, nous aurons besoin d’un stade. Jusqu’ici, nous avons pu intervertir l’ordre des priorités en mettant notre petit stade aux normes grâce à des investissements bien ciblés mais pour le dire bêtement, il ne sert à rien de construire une équipe capable de jouer en D1A si nous n’avons pas une enceinte pour l’accueillir. Nous devrons donc doser nos efforts, d’autant que ce ne serait pas la première fois que ce club se brûle les ailes en voulant aller trop vite trop près du soleil. Nous allons essayer de rester raisonnable et responsable, tout en faisant preuve d’ambitions."

Réussirez-vous à rester fidèle à cette philosophie ?

"Il est inutile de tout gâcher sur quelques coups de tête. Tout le travail accompli a été réalisé patiemment. Nous sommes montés trois fois en dix années - si nous ne comptabilisons pas les deux années Covid -, cela ne fait pas de nous les Speedy Gonzales du football belge, même si ce rythme est plus que convenable. N’oubliez pas qu’en parallèle, il a fallu éponger les dettes de directions précédentes pour sauver le matricule, rentrer à Rocourt et retrouver des terrains pour l’Académie. Voilà tout ce que nous avons également accompli en dix années. Il est fondamental de se reposer sur des fondations solides, contrairement à ce qui s’est passé dans ce club précédemment."

Gaëtan Englebert mènera ce groupe en D1B. Quel est son mérite dans cette promotion ?

"Il faut saluer notre entraîneur. La saison dernière, il a hérité d’un groupe qui n’était pas bien sur le plan psychologique, malgré des qualités évidentes. Rapidement, il a donné beaucoup de confiance à ses joueurs et sa moyenne de points, tour final compris, était déjà plus que satisfaisante. Ce n’est pas sous sa direction que nous avons perdu de bêtes points qui, au final, se sont avérés décisifs vu que nous avons loupé la montée pour une unité. Cette saison, nous avons vu des joueurs signer leur meilleure saison au club, même si je n’ai pas envie de citer de noms. C’est grâce au travail quotidien de notre entraîneur. Un boulot ingrat car certains éléments ont perdu leur place ou dû batailler pour la retrouver mais Gaëtan a parfaitement géré ces différentes situations. Cette promotion est donc en grande partie la sienne, sans oublier Eric Deflandre qui joue un rôle important dans ce club."

Gaëtan Englebert va-t-il conserver sa double casquette directeur sportif-entraîneur ?

"L’expérience de cette saison a prouvé qu’il n’était pas problématique d’avoir un coach impliqué dans le recrutement et la composition de son groupe. Il y a dix ans, nous avions un modèle différent avec une colonne vertébrale - et donc un directeur sportif - immuable et des entraîneurs qui étaient susceptibles de partir. Après la désillusion à Knokke, nous avons dérogé à cette règle. Nous allons donc en discuter sereinement durant cette entre-saison."

La joie des joueurs de Liège après la montée en Challenger Pro League

Quelle politique allez-vous adopter durant le prochain mercato estival : changer toute l’équipe ou garder l’ossature qui a décroché la montée ?

"Nous voulons conserver l’esprit de cette équipe. Il ne s’agit pas uniquement de mon désir mais aussi celui du staff technique. Ce groupe nous a prouvé être mûr pour rejoindre le football professionnel. Une part significative du vestiaire va donc nous y accompagner. Depuis quelques années, nous expliquons aux joueurs que jouer à Liège constitue certainement leur meilleure chance de rejoindre le monde professionnel. Nous sommes un club humain, nous n’allons pas leur dire que, finalement, nous n’avons plus besoin d’eux et que nous allons engager des mercenaires. L’ossature restera et nous allons y apporter quelques petites retouches nécessaires, comme nous l’avons fait l’été dernier. Avec un seul objectif : continuer à augmenter la qualité de ce noyau."

Dender a prouvé qu’il y avait un fossé entre les deux divisions en connaissant une saison compliquée.

"C’est vrai que ce club a eu besoin de temps pour s’acclimater à ce nouvel environnement. Les interrogations qui entourent la saison prochaine sont encore nombreuses. Comment se comporteront les U23 avec une année d’expérience supplémentaire dans les jambes ? Quelles seront les ambitions des équipes qui monteront en notre compagnie ? Dans quelle forme seront les formations qui descendent de D1A ? Seront-elles en bonne santé ou cabossées ? Il ne faudra pas regarder dans l’assiette des autres mais uniquement dans la nôtre."