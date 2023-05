Alchimie, bonne humeur et humilité : la recette à succès d’Englebert

“Il dit ça parce qu’il veut un nouveau contrat”, a-t-il répondu dans un grand sourire. Ce moment serait anecdotique… si tous les autres joueurs n’avaient pas tenu le même discours. Une fois la montée acquise, le groupe a tenu à rendre hommage au rôle joué par l’ensemble du staff technique dans cette saison exceptionnelle. “Le coach nous a mis dans la tête qu’il fallait jouer match par match. Nous sommes devenus un vrai groupe où les anciens et les plus jeunes ont trouvé la bonne alchimie. Bien entendu, il a parfois fallu se dire certaines vérités mais cela n’a pas égratigné notre unité”, témoignait Benjamin Lambot.

Dès sa prise de fonction, Gaëtan Englebert a tracé une ligne et n’en a jamais dévié. Il ne s’est pas enflammé après une victoire, répétant que la saison était longue et qu’il était trop tôt pour considérer la montée comme acquise. Ce discours a permis à son groupe de garder les pieds sur terre alors que l’excitation du public aurait pu le pousser à relâcher la pression.

Cette humilité a permis de créer une vraie famille. Les moments de célébration dans le vestiaire (au rythme de “Freed From Desire” de Gala) témoignaient de l’unité qu’il y régnait. Chaque joueur a reçu du temps de jeu et certains éléments ont certainement signé la meilleure saison de leur carrière (Bustin, Merlen, Bruggeman…). “S’il n’y a pas une bonne ambiance dans le groupe, tu ne peux pas atteindre tes objectifs, quel que soit le niveau. Cela n’a pas toujours été évident car nous avions de la pression et des supporters exigeants. Nous nous rapprochons du niveau que notre public attend, j’espère que nous aurons désormais plus de temps et de crédit pour continuer notre route car finalement, nos ambitions sont les mêmes”, continue le coach.

Pour cela, la notion de groupe sera prépondérante. Face à des adversaires plus costauds, Liège devra former un bloc pour ne pas voler en éclat, d’autant que la politique sportive menée par le club ne devrait pas le pousser à chambouler le vestiaire lors du prochain mercato. Un recrutement qui sera encore piloté par le staff qui restera maître de la ligne sportive. “Nos joueurs adorent évoluer ensemble et peuvent se défoncer sur un terrain. Nous y sommes parvenus en ne laissant rien passer à l’entraînement et ce, dès la première séance. L’objectif était de leur faire toucher un maximum le ballon et de ne pas les faire évoluer à des positions qu’ils n’affectionnent pas. Nous voulions exploiter au mieux leurs points forts et cela a fonctionné. Honnêtement, je n’avais jamais connu une saison sans le moindre problème”, confirme Eric Deflandre.

Cette méthode a permis à Liège de déployer un jeu chatoyant, comme l’attestent les 87 buts inscrits en 35 rencontres. Soit une moyenne de 2,5 roses plantées par sortie, un chiffre qu’aucune équipe de la série ne peut présenter. “Je dois bien avouer que cette réussite offensive est une fierté. Je pense que c’est pour cela que les gens viennent au stade. Bien entendu, les résultats sont importants mais sur l’ensemble d’une saison, la qualité du jeu proposé fait la différence. Nous sommes conscients de passer à un niveau supérieur mais nous parviendrons à nous imposer, tout en gardant un esprit conquérant”, reprend Gaëtan Englebert.

Une saison que Liège n’entamera pas avec le noyau le plus qualitatif de la série mais bien avec un groupe soudé, riche en automatismes collectifs et avec un enthousiasme débordant. Des notions qui peuvent faire la différence et permettre de vivre une campagne apaisée. “Ce serait encore une fois le mérite du staff”, termine Jonathan D’Ostilio.