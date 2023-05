Benjamin Lambot : “Je ne pensais pas encore vivre ça dans ma carrière”

Et d’avoir une pensée pour les supporters liégeois. “Pour le club, c’est une bénédiction, un retour à la normale. Quand on voit ces supporters qui nous suivent aux quatre coins de la Belgique, qui déboursent des sommes pour suivre Liège partout, ils le méritent. Nous sommes fiers et contents.”

À 36 ans, et après des passages à Chypre et en Inde, Benjamin Lambot savoure cette nouvelle réussite dans sa carrière. “Je pensais que ma montée avec le Cercle serait la dernière de ma carrière puisque par la suite j’ai dû m’exiler à Chypre et en Inde. Après ça, ce n’était pas évident de retrouver un vrai projet. Mais quand Liège m’a contacté, je n’ai pas pu refuser. C’est un club qui me ressemble. Ils sont amis avec le Cercle et l’Union. Ce sont des supporters très investis, des gens qui mouillent le maillot, des valeurs qui correspondent à ma personnalité. Vivre un truc comme ça, je ne pensais plus que ça allait encore m’arriver, même si je l’espérais au plus profond de moi.”

L’an prochain, Liège évoluera en D1B, toujours avec Benjamin Lambot. “Maintenant, il y a un autre défi et c’est très bien de pouvoir s’en lancer de nouveaux à mon âge. On voudra d’abord assurer le maintien en D1B, s’y installer et puis afficher d’autres ambitions plus tard pour le club. Ce sera alors sans moi, mais en attendant, je serai bien à Liège la saison prochaine.”