Une fois de plus, le regretté mage de Rocourt avait raison. Le défenseur de vingt-quatre ans s’est érigé comme l’une des pierres angulaires de la réussite principautaire. Avec Benjamin Lambot, il a composé une charnière défensive qui a désespéré de nombreux buteurs de Nationale 1 et permis au club de décrocher son passeport pour le football professionnel. “J’ai encore du mal à y croire. Si on m’avait dit qu’un jour, je fêterais une montée avec Liège, je n’y aurais jamais cru. ”

Ce sentiment est exacerbé par sa relation avec les Sang et Marine. Arrivé en U17, il a gravi petit à petit les échelons jusqu’à l’équipe première. “C’est un rêve de ramener ce club au plus haut niveau. Je pense que je ne réalise pas encore ce que nous venons d’accomplir, même si j’ai senti que ce groupe pouvait réaliser quelque chose de beau dès le début de la campagne. Maintenant, nous allons tout faire pour décrocher le titre. ”

"Je pense que je vais rester."

Jordan Bustin savoure d’autant plus cet accomplissement qu’il se souvient du traumatisme de Knokke. Cette promotion ratée d’un point lui est longtemps restée en travers de la gorge. “C’est évident que nous voulions prendre notre revanche. Pour autant, je ne me suis jamais dit que Liège était maudit. Nous avions perdu sur des détails et cette fois, nous avons tout fait pour que les éléments tournent en notre faveur. Cela nous a servis d’expérience et je pense que cela s’est remarqué dans les dernières minutes de plusieurs matches où nous avons fait la différence. ”

À vingt-quatre ans, Jordan Bustin arrive à un tournant de son histoire avec le RFCL. Un défenseur central gaucher et belge est une denrée recherchée sur le marché. Son nom a déjà circulé dans des cercles renommés. “J’ai encore un an de contrat à Rocourt et je pense que je serai toujours Sang et Marine la saison prochaine. La probabilité est très élevée. ”

Une bonne nouvelle pour le staff qui aura bien besoin de sa solidité face à des adversaires qui pourraient aligner des buteurs comme Mbokani, Vossen et Marius.