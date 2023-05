Un duo et un trio gagnants, un Perbet incroyable, la réussite à Rocourt : la montée du RFC Liège en quinze chiffres (+ INFOGRAPHIE)

Les titularisations au RFC Liège ©IPM Graphics

25 Plus efficace dans le dernier quart d’heure

Offensivement, le RFC Liège s’est montré très efficace jusqu’ici. En 35 rencontres, les Sang et Marine ont planté 87 buts, soit une moyenne de 2,49 buts à chaque match. C’est durant le dernier quart d’heure que l’efficacité a été la plus marquante : 25 buts ont été inscrits entre la 76e minute et le coup de sifflet final (20 durant le temps réglementaire et 5 durant les arrêts de jeu), soit près de 30 % du total ! Sous un autre angle, les hommes de Gaëtan Englebert ont inscrit 51 buts en seconde période (36 en première) et c’est durant le dernier quart d’heure du 1er acte qu’ils ont été les moins performants (9 buts).

37 Meilleurs duo et trio

Le RFCL possède le duo et le trio les plus efficaces du championnat. Perbet et Mputu réunis ont inscrit 37 buts. Ils sont toujours devant le duo Chevalier-Lavie des Francs Borains (36 buts). Si on ajoute Bruggeman au duo offensif rouge et bleu, on arrive à 46 buts. C’est 14 (!) de plus que celui composé de Ferber, Sam et Bamona/Renson du Patro.

9 Un Perbet décisif

Jérémy Perbet est sans doute l’un des joueurs les plus décisifs chez les Sang et Marine. Après 35 journées, il totalise déjà 24 buts. Lors de 9 rencontres cette saison, il s’est montré décisif. Sans ses buts lors de ces matchs, Liège n’aurait (sans doute) pas remporté le moindre point. Plus surprenant, l’attaquant français est également le supersub de la série. Monté au jeu à 3 reprises, il a inscrit 3 buts (1 but toutes les 43 minutes en venant du banc). Personne n’a un meilleur ratio que lui en Nationale 1, même si Damien Mouchamps s’est lui aussi montré parmi les joueurs les plus efficaces de la série dans un rôle de joker (4 buts, 1 toutes les 98 minutes, en montant au jeu).

Perbet a déjà inscrit 24 buts cette saison. ©MaMick Photography

14 La défense et les gardiens ont bien travaillé

35 % des rencontres du RFCL se sont soldées sans avoir encaissé de but. Le RFCL a réussi 14 clean sheets et se situe sur la troisième marche du podium, derrière le Patro (19) et Gand B (15). Debaty a maintenu les cages inviolées à dix reprises.

23 Une équipe dans la réaction

On reprochait parfois à Liège de ne pas être capable de renverser la vapeur. Cette saison, il n’y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Le RFCL est l’équipe la plus souvent capable d’inverser un résultat quand elle est menée au score. Liège a gagné 23 points (7 victoires, 2 nuls, 2 défaites) lors des 11 rencontres où il a été mené.

47 Rocourt, lieu de réussite

Le RFCL est l’équipe la plus efficace à domicile avec 47 points gagnés, devant la RAAL (43), les Francs Borains (42) et le Patro (39).

À l’extérieur, seuls le Patro, avec 40 points décrochés, et Gand B (30) sont plus efficaces que le Matricule 4, qui en a grappillé 29.

2 Si peu de défaites

Les pensionnaires de la rue de la Tonne ne se sont inclinés que deux fois pour l’instant. Aucune autre équipe n’a perdu si peu. Le Patro (4) et les Francs Borains (7) sont les suivants dans ce classement. Les deux défaites liégeoises ont été concédées en déplacement puisque Liège n’a plus perdu à Rocourt depuis… le 3 octobre 2021, face à Visé (série en cours de 32 rencontres) !

11 Sur le podium du nul

Principalement à l’extérieur, les Liégeois ont souvent partagé l’enjeu : 11 fois ! Seuls Thes (13) et Heist (12) ont partagé plus souvent les points. Ce qui place les montants sur la troisième marche du podium des équipes championnes… du match nul. Visé est lui aussi à 11.

5 Belle série de victoires

La saison dernière, les Sang et Marine ont raté la montée à cause de plusieurs éléments, dont cette incapacité à aligner plus de trois victoires de rang. Cette fois, les Liégeois ont réussi à remporter les trois points cinq fois de suite (de la 2e à la 6e journée). Ils ont aussi enchaîné deux fois quatre matchs victorieux. Rappelons que le RFCL a également battu un record (établi par Lommel en 2018) en Nationale 1 avec une impressionnante série de 18 rencontres sans défaite.

61 Meilleur goal-average

Avec 87 buts inscrits pour 26 concédés (deuxième meilleure défense derrière le Patro), Liège totalise un goal-average positif de… 61 ! Il est le meilleur de Nationale 1 à ce niveau. Le Patro est à +57 mais les Francs Borains et la RAAL ne sont qu’à +24 et +29 !

3 Peu de penaltys cette saison

Des équipes du top 6, Liège est celle qui a obtenu le moins de penaltys en sa faveur. Elle en totalise trois, comme le Patro Maasmechelen. Les Francs Borains et l’Olympic en ont obtenu 7, la RAAL 8 (record de la série) et Gand B 6. Deux des trois coups de réparation (tous obtenus à Rocourt) ont été transformés (un par Perbet contre Hoogstraten et un par Mputu contre les jeunes de Gand). Perbet a raté le troisième face à Ninove.

Dans l’autre sens, l’équipe liégeoise n’a concédé qu’un seul penalty (contre Hoogstraten, également à Rocourt).

Dans la série, seuls les Francs Borains n’en ont pas (encore) concédé.

22 Beaucoup de joueurs utilisés

Gaëtan Englebert a utilisé 22 joueurs différents cette saison. C’est quasiment l’entièreté du noyau qui en compte… un de plus. Seul le troisième gardien, Matyas Goffin, n’a pas joué une seule fois.

17 Un grand nombre de buteurs

17 des 23 éléments qui composent le noyau ont inscrit un but. Encore une preuve que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice dans ce noyau très soudé. Parmi ceux qui ont joué, seuls les portiers (Debaty et Lejoly), Van den Ackerveken, Arslan et Besson n’ont pas marqué.

65 Moins de cartons que la moyenne

Jusqu’ici, les Liégeois ont été avertis à 65 reprises. Seuls Debaty et Arslan n’ont pas été avertis une seule fois. Mais Liège est sous la moyenne en termes de cartons jaunes reçus : elle est de 70 par équipe.

4 Parmi les mauvais élèves

Le RFCL a reçu 4 cartons rouges en 35 journées, dont deux directs. Merlen (2 jaunes à Knokke), Prudhomme (rouge à l’Antwerp B), Loemba (2 jaunes au Patro) et Lejoly (rouge contre OHL B) ont été priés de rejoindre le vestiaire prématurément. Ce total place l’Old Club parmi les 9 équipes les plus sanctionnées d’un carton rouge. Mais il reste bien loin derrière le voisin visétois puisque les Mosans ont vu 9 fois l’arbitre sortir la rouge de sa poche !