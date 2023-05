Jérémy Perbet a décroché sa cinquième montée : “Quand j’ai signé à Liège, beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais fou”

”Souvent critiqué mais jamais égalé.” C’est ainsi qu’on pourrait décrire Jérémy Perbet. Le buteur du RFC Liège ne fait pas l’unanimité auprès des fans, ce qui est parfois difficilement compréhensible puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce véritable buteur a déjà planté 24 roses cette saison, rapporté de nombreux points à son équipe et débloqué une situation délicate à plus d’une reprise. Bien entouré, il reçoit de précieux ballons de ses coéquipiers, qu’il doit pousser au fond d’un pied, d’une tête, d’un genou ou d’une oreille, comme il aime le faire. “Je reste fidèle à moi-même. À partir du moment où j’ai la confiance du président, du staff et de mes coéquipiers, tout va bien. Il est évident que lorsqu’on porte le nom de Perbet sur les épaules et qu’on ne marque pas durant deux ou trois week-ends, on est directement critiqué mais mon âge ne me permet plus de faire tout ce que je réalisais par le passé. Mon efficacité est cependant toujours là et je remercie mes coéquipiers”, explique Perbut.