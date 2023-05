Et, elles sont (encore) rentrées bredouilles alors que le 1er acte était prometteur avec une Welma Fon bien incisive mais pas concluante au marquoir alors que le Racing, après le repos, faisait mouche par 2 fois via la sœur de Dante Vanzeir et puis Pauwels.

La très bonne entrée de la toute jeune, Anissa Ademi (16 ans) était à signaler dans les rangs liégeois, surtout avec cette frappe sur la barre de Van Seijst à la 77e minute. Genk Ladies n’a pas encore été battu par les « Rouches » après 4 confrontations…

KRC Genk Ladies 2R Standard de Liège 0

Genk Ladies : Van Seijst, Vanhoudt (73e Sneyers), Camps, Gielen, Vandelbo (60e De Meester), Martin, Pauwels, Vandersanden (46e De Bondt), Vanzeir (86e Kersten), Wielockx (60e Vanaenrode), Petry.

Standard Liège : Daman, Nelissen, Coutereels, Brackman (60e Catinus), Van Eynde (72e Ademi), Cordier (79e François), Miller, Janssens (72e Amorij), Tom (72e Merkelbach), Gelders, Fon.

Arbitre : M.Schepers.

Avertissement : Gielen.Buts : 52e Vanzeir (1-0), 67e Pauwels (2-0).PAGO