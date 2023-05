Il ne fallait pas arriver en retard à Rocourt. Après 25 secondes de jeu, un centre trouvait parfaitement Mouchamps qui déviait pour Perbet (1-0). Sur sa deuxième occasion, Thes égalisait du plat du pied de Marnick Vermijl.

La partie n’était que peu emballante avec quelques tirs de part et d’autre. Mais le renard des surfaces liégeois replaçait son équipe aux commandes. Quelques minutes plus tard, un tir de Loemba était dévié en corner du bout des gants de Valkenaers. Debaty sortait encore un arrêt décisif avant la pause.

Perbet se créait encore l’une ou l’autre occasion, avant que Debaty ne doive à nouveau intervenir sur une frappe de Hulsmans. Le portier adverse devait faire de même peu après l’heure de jeu sur un tir de Bruggeman.

Tout se jouait sur Perbut, en pleine forme, qui réalisait un triplé suite à une belle action.

Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Merlen (87e Arslan), Loemba (85e Van den Ackerveken), Mouchamps (62e Prudhomme), Bruggeman (87e Panepinto), Mouhli (62e Reuten) ; Perbet.

Thes : Valkenaers ; Hulsmans, Spruyt (74e Coomans), Vanaken, M. Vermijl ; Kerkhofs, Swinnen, L. Vermijl, Voca (85e Brugmans), Naqqadi (46e Troonbeeckx) ; Bertaccini.

Arbitre : M. Chaspierre.

Les buts : 1re Perbet (1-0), 12e M. Vermijl (1-1), 35e et 78e Perbet (2-1 et 3-1).

OHL B – Visé 0-4

Encore quatre buts pour Visé !

Les Visétois ont inscrit quatre buts, pour la troisième fois lors de leurs quatre dernières sorties. Ce large succès de l’URSLV lui permet de gagner une place au classement.

Le duel ne présentait plus d’enjeu sportif entre deux équipes fixées sur leur sort depuis belle lurette. Mais on pouvait se douter que les deux protagonistes, animés par le beau jeu, chercheraient à soigner leur copie. Ce fut bien le cas dans un stade Bergé de Tirlemont à l’ambiance nettement plus feutrée que celle créée par les supporters du RFC Liège le week-end précédent !

Visé a réduit au silence un adversaire toujours capable d’inscrire un but mais largement rentré dans le rang (5 sur 30) depuis deux mois. Rigoureux, supérieurs dans la circulation du ballon, les hommes de José Riga ouvraient méritoirement la marque par Cavagnera, à la conclusion d’une belle action collective en vue du repos. Cascio la doublait dès la reprise. La messe était dite et l’après-midi des Visétois plus tranquille encore.

OHL : Ravet, Breugelmans, Mindombe, Van Bost, Loiseaux, Gilis (80e Tahara), Shkurti, George (80e Hassouan), Zimmerman (66e Acquah), Idumbo, Vancamp (77e Agyapong).

Visé : Mignon, Englebert, R. Wilmots, Hendrickx, N’Guessan, M. Wilmots, Omolo, El Harrak, Cavagnera (82e Musset Quintais), Perseo (82e Legear), Cascio (78e Gilon).

Arbitre : M. Boogaerts.

Avertissements : M. Wilmots, Gilon, Shkurti.

Les buts : 37e Cavagnera (0-1), 52e Cascio (0-2), 71e M. Wilmots (0-3), 88e Legear (0-4).