Clap de fin pour Sébastien Gava (HC Visé) : “Mon cœur restera à Visé”

”Je ne sais pas encore ce que je vais faire mais, même si je porte un jour le maillot d’un autre club, mon cœur sera toujours à Visé”, dit le vice-capitaine, promu d’un rang pour cette dernière soirée en bleu et blanc. Un dernier match qu’il aurait aimé jouer à Viser et terminer sur une victoire devant son père, Silvano, qui l’a suivi partout et ne pouvait être présent dans le Limbourg samedi.

Mais il faut bien reconnaître qu’à Pelt, Visé n’a pas joué en candidat champion. Trop d’approximations dans les passes, de tirs manqués et, plus étonnant, d’erreurs défensives. “Un peu à l’image de notre saison”, dit Thomas Cauwenberghs. “Mais contrairement à certaines fois, j’ai vu 14 gars qui ont tout donné pour ne rien regretter.”

Visé termine donc à la quatrième place et disputera l’European Cup. Cette défaite éteint également l’action en justice que le club s’apprêtait à intenter pour obtenir gain de cause face à l’Union belge de handball, dont le népotisme irrite de plus en plus de dirigeants.

La saison de Visé n’est pas finie pour autant. “Le championnat ne reprend que dans quatre mois, c’est trop long”, dit Thomas Cauwenberghs. “Nous allons donc continuer à nous entraîner. Nous disputerons aussi un match amical face à Créteil le 16 juin à Beauvais.”

HC Visé : Plessers (50'), Delatte (10'), Brixhe 1, Bello 1, Vancosen 1, Hadzic 11, Massat 2, Gava 3, Ranc 3, Lahonda 2, Destexhe 1, Boyon 5, Nguema et Hougardy.

Intermédiaires : 7-4, 11-9, 14-15, 18-19, 27-23, 32-30.