Avec une victoire à peine lors de leurs dix dernières sorties, la réalité est pourtant implacable pour les jeunes Louvanistes. Sur la pelouse synthétique de Tirlemont, à l’ombre de l’imposante sucrerie, les Visétois les ont pratiquement ramassés à la petite cuiller après une bonne grosse demi-heure de patience.

Rendons néanmoins à Visé ce qui lui appartient : la supériorité qui était la sienne dans tous les domaines pour construire cette éclatante victoire, avec une nouvelle clean sheet à la clé.

”Elle est à l’image de la précédente à Hoogstraten, avec encore plus de maîtrise car les conditions de jeu étaient meilleures”, soulignait José Riga.

Le coach visétois sait évidemment compter. Il a vu son équipe inscrire la bagatelle de quatre buts pour la troisième fois sur les quatre dernières rencontres. Mais ce qui lui plaît davantage, c’est une qualité de jeu qui perdure et s’impose comme une marque de fabrique.

”Nous marquons nos buts grâce à la manière. Depuis un certain temps, tout remonte à la surface dans notre jeu. L’équipe peut changer, les principes de jeu restent et sont appliqués. C’est une preuve que nous ne sommes pas dans l’improvisation. Les joueurs sont réceptifs et si Visé développe un jeu de qualité, ce n’est pas le fruit du hasard. Il y a du travail accompli pour en arriver là.”

Seule ombre au tableau, une fois de plus : les blessures de Cascio (cuisse) et Musset Quintais (cheville).