Fabio Farina mitigé : “Pas grand-chose à retenir” de la prestation de Dison à Verlaine

Dison n’a pas bien négocié son avant-dernier match de la saison. Sur la pelouse de Verlaine et privés d’un Christophe Kinet suspendu, les Stadistes ont été menés au score après le 29e but de Louis Jamar, avant de revenir à un quart d’heure du terme grâce à un penalty commis par le premier buteur de la partie. “Il n’y a pas grand-chose à retenir de ce match. On n’a pas bien joué, mal exploité nos bons plans… Ce n’était vraiment pas top” peste Fabio Farina, T2 devenu T1 l’espace de 90 minutes.