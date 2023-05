Le Standard Fémina devra être plus concret pour la finale du 18 mai à Sclessin

Le mentor liégeois tirait quelques enseignements : “Genk est une très bonne équipe, qui a des qualités individuelles pour faire la différence. Pourtant, nous avons fait une très bonne première mi-temps mais on ne concrétise pas ! Après le repos, j’ai fait quelques changements et il y a eu un peu de fatigue, mais je dois reconnaître que pour le moment, Genk est plus fort que nous. Hélas, elles marquent leurs deux buts après le repos sur des erreurs de notre part et cela se paie cash. La finale sera un autre match, nous allons tirer les enseignements afin de bien préparer cette rencontre”.

"On devra régler notre manque d’efficacité devant et derrière."

En effet, Fon (deux fois) et Tom auraient dû mettre le Standard au commandement, mais les 20 premières minutes du second acte auront été fatales aux Rouches, comme en attestait la valeureuse capitaine Maud Coutereels (37 ans). “On a les occasions et on ne parvient pas à concrétiser… Genk en a eu aussi, moins que nous, mais nos erreurs derrière se sont payées cash. C’est vrai que l’on a, chaque fois, difficile face à cette équipe de Genk, compliquée à jouer. Mais la vérité du terrain est tout autre. On va devoir avaler cette défaite. On devra régler notre manque d’efficacité devant et derrière aussi”.

Saluons enfin, l’excellente montée au jeu de la toute jeune Anissa Ademi (16 ans) qui a même frappé sur la cadre de Van Seijst à 10 minutes de la fin.

Genk Ladies : Van Seijst, Vanhoudt (73e Sneyers), Camps, Gielen, Vandelbo (60e De Meester), Martin, Pauwels, Vandersanden (46e De Bondt), Vanzeir (86e Kersten), Wielockx (60e Vanaenrode), Petry.

Standard Liège : Damman, Nelissen, Coutereels, Brackman (60e Catinus), Van Eynde (72e Ademi), Cordier (79e François), Miller, Janssens (72e Amorij), Tom (72e Merkelbach), Gelders, Fon.

Arbitre : M.Schepers.

Avertissement : Gielen.

Les buts : 52e Vanzeir (1-0), 67e Pauwels (2-0).