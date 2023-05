Un Jérémy Perbet des grands jours face à Thes

Ce Jérémy était celui des grands jours, celui que l’on aime voir évoluer. Véritable renard des surfaces (et bien servi par ses coéquipiers), l’auteur du triplé a également été précieux dans les récupérations, les combinaisons, etc. “En seconde période, nous avons contrôlé les débats, en ayant la possession et en essayant d’être dangereux avec des joueurs qui sont capables de faire la différence, déclarait Gaëtan Englebert. Jérémy a réalisé un tout bon match. Et pas seulement devant le but où l’on connait son efficacité mais aussi dans le jeu. Cela nous a permis de développer notre football.”

En plus de son efficacité offensive, Liège est également parvenu à contenir Bertaccini, la machine à buts limbourgeoise. “Il n’a jamais été question de parler d’un adversaire dans les théories d’avant-match. Nous connaissons nos qualités et nous jouons en fonction de celles-ci”, poursuivait le mentor.

Autre point positif, Liège a montré qu’il voulait tout donner pour aller chercher le titre. Avec la victoire du Patro Maasmechelen samedi, l’équipe sang et marine est toujours à deux points de la première marche du podium. “Il y a eu un peu de relâchement en semaine, ce qui est tout à fait naturel. Mais le jour du match, à 15 heures, tout le monde était prêt. On ne peut rien reprocher. On voit que l’équipe a encore envie de progresser. Ce que l’on a vu aujourd’hui est très intéressant.”

Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Merlen (87e Arslan), Loemba (85e Van den Ackerveken), Mouchamps (62e Prudhomme), Bruggeman (87e Panepinto), Mouhli (62e Reuten) ; Perbet.

Thes : Valkenaers ; Hulsmans, Spruyt (74e Coomans), Vanaken, M. Vermijl ; Kerkhofs, Swinnen, L. Vermijl, Voca (85e Brugmans), Naqqadi (46e Troonbeeckx) ; Bertaccini.

Arbitre : M. Chaspierre.

Les buts : 1re Perbet (1-0), 12e M. Vermijl (1-1), 35e et 78e Perbet (2-1 et 3-1).