Victoire contre le Symphorinois (0-3) : La Calamine s’offre un derby pour le 2e tour du TF D3

On peut même parler d’un petit exploit si on s’attarde sur les derniers jours et le doute concernant la présence d’une partie des joueurs mais pas forcément une surprise au vu du match même si le score est très forcé pour des Montois qui n’ont pas eu de chance sur leurs quinzaines d’occasions en 2e période.

”Notre gardien a fait un super match”, commence le coach Alexandre Digregorio. “Face à une bonne équipe en face, qui comprenait de très bons joueurs, on a fait preuve d’abnégation et de travail dans les courses en perte de balle et les reconversions ont été efficaces. Après, on a aussi de la chance.”

Mais la chance, elle se provoque aussi et face à cette organisation calaminoise et à ce mental, on a l’impression que les Montois pouvaient tenter toute la journée… sans pour autant réussir à tromper Joiris tant les joueurs donnaient l’impression de jouer leur vie sur chaque frappe.

”C’est le premier match où on concède autant d’occasions. C’est peut-être le moment ou jamais”, sourit le coach qui a tout de même pu compter sur des joueurs prêts à annuler leurs vacances pour ce match. “On a respecté la décision de chacun et j’ai fait avec les joueurs sous la main. Par conséquent, des joueurs à vocation offensive ont dû s’adapter à un dispositif compact avec des efforts défensifs à faire. Il y avait du vrai coaching mais on a constaté oui, cette envie de gagner. Maintenant, on doit utiliser cette énergie positive pour se remettre en question car on aurait aussi très bien pu le perdre.”

Au vu de la deuxième période et du pressing intensif et des nombreuses tentatives, c’est vrai mais pas après une première période où La Calamine avait clairement pris méritoirement les devants grâce à un beau mouvement amorcé par Roex pour Mauclet, lequel servait alors Hubert qui n’avait plus qu’à pousser au fond. En 2e période, Belle a alors réalisé le break sur un très beau contre alors qu’Hubert tuait tout suspense en se faisant justice sur penalty.

C’est désormais une belle affiche qui les attend au tour suivant avec la réception de Raeren. “C’est un derby, les joueurs se connaissent, les clubs se respectent, s’aiment, ne s’aiment pas… Avoir ce match pour jouer la montée, c’est vraiment génial pour notre région. Mais Raeren est un habitué du tour final. Ils partent favoris mais on jouera le coup à fond.”