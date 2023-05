10km de Visé : Dorian Fintolini sacré champion francophone sur ses terres

Une fois seul, l’athlète de l’AT Crisnée cher à Emile Latour a continué sur sa lancée, creusant continuellement l’écart sur ses deux poursuivants (Arnaud Van Vraecem de l’USBW en 31’20 et Jonathan Godfroid (Smac – 31’21). Au final, une nouvelle médaille d’or en championnat pour celui qui a déjà été champion national en cross et sur 1 500 chez les jeunes. Et qui, par le passé, a déjà eu plusieurs médailles également au niveau francophone.

En attendant, ce pur produit “athlétisme” (piste, cross, indoor et outdoor) se fait terriblement remarquer en 2023 sur la route. Un superbe chrono de 1h05 cette année sur le semi de Séville (sa plus belle performance chronométrique, dans l’absolu), plus une descente sous les 30 minutes sur 10 km (29’49 à Nice). “Avec le coach, on a quelque peu changé la fonction de m’entraîner”, explique le Herstalien de 29 ans. “Un peu comme cela se fait dans le groupe de Tim Moriau (Isaac Kimeli, Dorian Boulvin…), on travaille moins en intensité. Il y a toujours du spécifique, évidemment, mais moins souvent. Le bénéfice se voit surtout au niveau de la fraîcheur au moment des objectifs. Je travaille aussi beaucoup en fonction du lactate, en veillant à ne dépasser les 2mmol à l’entraînement. C’est clair que cela me convient… ”

Jadis entraîné par Patrick Reynaerts (à Herstal), puis par Edgar Salvé à Naimette, depuis 10 ans auprès de Bruno Hensenne et de Jean-Luc Tasset à Oupeye, Fintolini va maintenant lever le pied quelque peu (un beau voyage à Hawaï avec son épouse l’attend pour fêter ses 30 ans), puis il reprendra le collier avec un semi envisagé en automne.