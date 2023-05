Interclubs d’athlétisme : le RFC Liège quitte la Super league, Seraing la rejoint

Décadence et grandeur donc, quelque part. Songez : le RFCL (création en 1892), c’est pas moins de 35 titres nationaux en interclubs, hommes et dames confondus. C’est le club où est dossardée Nafi Thiam, double-championne olympique. Un club avec les meilleures infrastructures de la province. Mais depuis quelques temps, malgré des bénévoles qui se donnent sans compter et beaucoup de volonté, c’est un club qui semble marcher à côté de ses pompes au niveau... du haut niveau. Peut-être manque-t-il une poignée de fer à sa tête, rassembleur et avec vision d’avenir, dans la lignée des Guthy, Salavarda et autres Mouton qui ont marqué l’histoire du club centenaire...

Pendant ce temps, Seraing est donc monté, confirmant la courbe positive de ces dernières années, au grand plaisir de son président. « Derrière ce succès, je vois plusieurs choses », explique Alain Demelenne. « Une équipe d’entraîneurs de haut niveau emmenée par François Gourmet, Bernard Leroy, Sebastien Gérardy... Là-dessus, évidemment, des athlètes de haut niveau. Nous avions ainsi 6 athlètes sélectionnés pour les derniers championnats d’Europe de Munich. Oui, l’avenir est bien en marche chez nous. Notre nouvelle piste est bientôt terminée (il manque le marquage) et les travaux de notre hall indoor ont commencé (en tout cas l’aménagement du terrain). Bref, tout va bien... »