Des cheerleaders liégeoises performent au plus haut niveau

Coraline Van Ass (24) faisait partie du voyage. “Je fais du cheerleading depuis l’âge de 16 ans. J’aime ce mélange de gymnastique et de danse, que ce soit en cheerleading ou en pomdance. J’ai passé avec succès des sélections rigoureuses pour intégrer l’équipe nationale. Je dois avouer que les entraînements n’ont pas toujours été faciles et que j’ai dû puiser dans mes ressources pour y arriver… mais ça en valait la peine. Il faut bien comprendre qu’il ne suffit pas de danser avec des pompons dans les mains”, explique-t-elle.

Sur place, après leur unique prestation, la Team Belgium Performance s’est classée 16e sur 19 équipes, en ayant battu des formations réputées dans la discipline. “C’est une belle surprise pour nous. C’était une première pour toutes les filles et on ne s’attendait pas à éliminer des équipes comme le Canada ou le Royaume-Uni. Nous avons eu beaucoup de félicitations et d’encouragements et surtout, nous avons vécu une incroyable expérience. Pour moi, c’est le souvenir d’une vie. On était en mode cheerleading 24 heures sur 24. J’ai énormément appris, tant dans ma préparation que lors de la compétition sur place. Sur quelques mois, j’ai vraiment évolué. J’ai réalisé un pas de géant dans ma pratique. Je veux dire par là qu’avec du travail et de la volonté, on peut aller bien plus loin qu’on ne l’imagine. Et puis, un objectif mondial, ça donne des ressources insoupçonnées.”

Coraline et ses équipières se produiront en démonstration lors des championnats de Belgique qui se tiendront à Louvain le 14 mai. Il y aura des présentations de cheerleading (avec des portés) et de pomdance (avec les pompons…)