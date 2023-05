Après son grave accident, Gino Bux est de retour chez lui : “J’ai été ultra-chanceux”

Le sort en décida autrement. Après avoir déjanté à plus de 180 km/h, le laissant complètement impuissant, la VW s’arrêtait brutalement contre un poteau au Rallye des Ardennes. Cinq semaines plus tard, le pilote malmédien revenu à la maison nous a donné de ses nouvelles.

”Je commence à remonter la pente, mais le process sera encore très long. Je souffre moins du dos, mais pour les fractures à l’épaule et à la clavicule cela va prendre plus de temps. Je remarche un peu en attendant de passer un scanner pour commencer la revalidation. Aujourd’hui, je me dis que je peux encore sentir mes douleurs… En regardant ce qui s’est passé, avec un peu de recul je peux dire que j’ai été ultra-chanceux.”

Gino sait que le chemin sera encore long. Il va falloir surmonter le choc post-traumatique avec une réparation mentale et psychique. Mais il ne veut pas précipiter les choses, même s’il est bien décidé à reprendre le volant.

”Je n’ai pas poussé sur le bouton stop, mais sur le bouton pause. Je sais que je vais devoir être très patient et courageux, mais j’ai encore très envie de faire gagner cette VW Polo. Je me suis régalé à son volant et je suis certain que nous aurions pu réussir quelque chose de bien au Rallye de Wallonie. Si, a priori, elle est moins polyvalente que la Skoda Fabia qui téléphone beaucoup de choses, c’est une vraie petite WRC avec laquelle il n’est pas facile de tout aligner, mais c’est cela qui me plait.”

Si pour l’heure, Gino Bux ne veut pas avancer de date pour son retour à la compétition, il espère vraiment qu’on pourra le revoir au départ d’une épreuve l’année prochaine en étant à cent dix pour cent. En attendant, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour cette longue étape spéciale vers la guérison.