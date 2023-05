Benoit Thans évoque ses souvenirs avant RAAL-Liège : “Deux clubs qui ont une place dans mon cœur et chez les pros”

Plusieurs joueurs ont connu des aventures à la RAAL et au RFCL mais s’il y a bien une personnalité du monde du ballon rond qui connaît bien l’Old Club et les Loups, c’est Benoit Thans. Le Liégeois de 58 ans n’oublie pas ces moments-clés de sa carrière de footballeur et souhaite le meilleur aux deux clubs historiques de notre Royaume. Nous l’avons rencontré avant ce duel, alors qu’il revenait d’un certain Real Madrid-Manchester City en Ligue des Champions.

Le RFC Liège, les débuts

C’est au Matricule 4 que l’on a commencé à entendre le nom de Benoit Thans. Le début d’une belle carrière. “Je suis arrivé au club à 12 ans et j’ai été lancé en équipe première environ cinq ans plus tard. Nous étions plusieurs jeunes et ça n’allait pas très bien, se souvient-il. J’ai joué contre Anderlecht et marqué mon premier but. D’ailleurs, mes parents ne savaient pas que j’étais repris en équipe première. Je les ai invités au match et… ils m’ont engueulé. Ils pensaient que j’étais toujours en juniors (sourire). Par la suite, nous avons connu de plus belles années, avec des participations européennes notamment et nous touchions au top 5 en Belgique.”

Benoit Thans à Tilleur-Liège, lors de son second passage au club.

Un deuxième passage

En 1987, Benoit Thans a quitté l’Old Club pour un (court) passage en France, à Lens, jusqu’à l’année suivante. Il a ensuite porté le maillot du Standard de Liège (deux passages), de l’Antwerp et de Bellinzone (Suisse).

Finalement, il est revenu à la maison entre 1995 et 1997. Le club portait alors le nom de Tilleur-Liège. “Beaucoup de choses avaient changé. Mais je retrouvais plusieurs personnes que je connaissais, dont Raphaël Quaranta, avec qui j’ai joué dans plusieurs clubs. Nous habitions à Visé tous les deux et c’est lui qui m’avait un peu pris sous son aile lors de mes débuts à Rocourt. À Tilleur-Liège, il y a eu plusieurs soucis et j’ai eu l’opportunité de rejouer plus haut, alors je suis parti (NdlR : à Westerlo).”

guillement "A Liège et à la RAAL, on retrouve des valeurs humaines et un public chaud, prêt à tout."

La Louvière pour terminer

Benoit Thans a mis un terme à sa carrière à La Louvière, en 2002. “J’étais à Beveren et tout n’allait pas comme nous le souhaitions avec l’entraîneur mais le groupe était bien. Marc Grosjean (NdlR : parti ensuite au RFCL !) me voulait à la RAAL. Nous avions une équipe composée de plusieurs gars qui venaient des divisions inférieures. Il y avait Fred Tilmant aussi, qui est une personnalité du club. Je retrouvais là un club avec une histoire, comme à Liège, même si elle n’est pas aussi riche. Malheureusement, j’ai dû mettre fin à ma carrière sur une blessure au tendon.”

Benoit Thans en 2001-2002 lors de son passage à la RAAL.

Voir les deux en D1B

Actuellement à Beaufays (club de P1 liégeoise) “pour aider un club de village avec des amis”, Benoit Thans aime les clubs qui ont une âme, un passé, une vraie histoire. À la RAAL et au RFC Liège, il s’identifie totalement et espère voir les Loups monter avec les Liégeois dans le football professionnel. “Salvatore Curaba et Jean-Paul Lacomble sont sans doute les présidents qui font les plus grands efforts en Wallonie. Ils s’investissent et investissent. Sans eux, il n’y aurait certainement pas de club à ce niveau. Pour parler de Liège, il y a des gens qui ne sont pas de passage. Le président a su s’entourer avec Gaëtan Englebert, Pierre Drouguet, Eric Deflandre, etc. Ils connaissent le club et l’aiment. À la RAAL, on a décidé de miser sur les infrastructures qui sont dignes du haut niveau. Pour moi, les deux clubs doivent monter. En plus, on y retrouve des valeurs humaines et un public chaud, prêt à tout. Vous savez, je suis tellement heureux pour Liège qui attendait ce moment depuis plus de 25 ans. Ces deux clubs comptent pour moi.”

guillement "Curaba et Lacomble sont sans doute les présidents qui font les plus grands efforts en Wallonie."

Son pronostic

À l’heure de donner un résultat pour le choc wallon du week-end, Benoit Thans ne se mouille pas et espère en toute sincérité “un résultat qui arrange tout le monde”. “Une défaite des Francs Borains si cela peut aider la RAAL. Pour le reste, j’espère que la RAAL ne va pas perdre un an, même s’il ne faut pas grandir trop vite.”

Un retour à Liège ou à la RAAL ?

Toujours très actif dans le monde du ballon rond via son club de Beaufays, ses stages ou encore ses tournois, Benoit Thans est un véritable passionné. Et si un jour une proposition pour travailler à Liège ou à La Louvière arrivait sur son bureau ? “J’ai déjà tout fait en football. En toute humilité, je parle plusieurs langues et mon carnet d’adresses est assez important. Je ne suis plus tout jeune mais j’adore le football et faire de sa passion son métier, c’est un bonheur total. J’ai déjà eu des opportunités mais si Liège ou la RAAL frappait à la porte, je réfléchirais, c’est certain.”