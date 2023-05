Noah Detalle à la relance

L’ancien vainqueur du DH Challenge Ekoï des cadets, qui avait gagné lors de cette édition une classique comme Gand-Wevelgem des 15 et 16 ans, est en pleine relance. “J’ai souffert du Covid il y a un mois”, raconte le coureur de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. “C’est arrivé juste avant Liège-Bastogne-Liège et toutes les belles courses qui suivaient. Mais, heureusement, je me suis rapidement retapé. Je ne suis pas encore à 100 %, mais quand j’ai pu reprendre la compétition, j’ai senti que la condition était quand même bien revenue. Ça ne va pas trop mal pour l’instant.”

Après avoir disputé l’Arden Challenge, Noah Detalle a mis le cap vers le Tour des Carpathes, en Pologne, où il s’est classé dix-huitième d’une étape et dix-neuvième du classement final, avant d’être aligné sur la Flèche Ardennaise. “Je ne vais pas faire de compétition ce week-end, je vais m’entraîner en vue du Triptyque Ardennais, une épreuve qui me motive, dans ma région, ajoute-t-il. “J’espère ensuite prendre part au Tour de la Mirabelle, en France. Et ce serait super de disputer le Tour d’Italie des moins de 23 ans, le Baby Giro.”

Âgé de 19 ans, qu’espère-t-il pour la suite ? “Continuer à progresser, à m’améliorer et rattraper le retard que j’ai sur des coureurs comme Cian Uijtdebroeks ou Alec Segaert, que je battais auparavant”, termine-t-il. “Je ne sais pas d’où est venu ce retard. Peut-être à cause de la période du Covid, de plusieurs changements d’entraîneurs… Qu’importe : je continue à travailler pour devenir plus fort.”

Et il compte bien le montrer ces prochains mois dans les pelotons.