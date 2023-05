Voici le plateau présent sur les Championnats de Belgique de trail, ce week-end au Grand Trail des Lacs et Châteaux

À lire aussi

Place à l’ultra samedi

Samedi d’abord, ils et elles seront 323 au départ du National ultra (84 km et 3600 m de D +), jour où se tiendra également, à l’autre bout de l’Ardenne belge, le réputé Trail du Jambon qui devrait lui aussi drainer quelque 1100 participants.

En 2022, on avait eu droit à un podium en 3D, avec le titre de Florian Descamps, devant Xavier Diépart, 2e, et Guillaume Deneffe. Le premier défendra son titre. Ses deux dauphins n’en seront pas, pas plus que des Jérôme Vanderschaeghe, Stijn Van Lokeren, Christophe Grifnée, Jérôme Remacle… Des Ludwig Lefebvre, Virgile Vandewalle, Sylvain Lejeune ou Renaud Anselme notamment auront très certainement leur mot à dire.

Championne de Belgique en titre comme Florian Descamps, son compagnon, Laura Van Vooren, qui a quasi tout gagné depuis début 2019 (23 courses, 18 bouquets) est incontestablement favorite en dames. Dominique Van Mechgelen, 2e en 2022, et Carole Chambeau, 3e, ne sont pas inscrites, et Manuela Soccol, leader du ranking Betrail ultra, et Charlotte Moerman, 2e juste devant Laura Van Vooren, non plus.

Le National de trail dimanche

Dimanche ensuite, 466 coureurs s’élanceront sur la distance classique (43 km, 1820 m). Maximilien Drion ne sera cette fois pas candidat à sa succession.

Florent Caelen, vice-champion de Belgique en titre, gagnera-t-il une marche ? Ce dernier sera le seul pensionnaire du top 10 toutes distances confondues de Betrail, et même du top 18. Mais il devra composer avec un Sébastien Carabin, tout frais champion du monde de triathlon cross, ou des William Weynand (19e), Arnaud Géromboux (20e), Damien Libert (33e) et Sébastien Este (34e).

En dames, le podium sera inédit par rapport à il y a 12 mois sur l’Ohm Trail, en l’absence de Renée Cardinaals, titrée, Charlotte Moerman, 2e, et Fanny Tilkin. Karen Van Proeyen (4e) peut raisonnablement espérer voir l’avenir en tricolore, sachant que derrière elle, sur la startlist, la mieux classée au ranking Betrail féminin toutes distances confondues de Betrail est Coraline Capelle (43e).

N’oublions évidemment pas non plus le GT 160, dont le départ sera donné samedi à 4 h, et sur lequel ils seront 90.