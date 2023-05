Le Standard Fémina écrase Bruges et termine sur le podium du championnat

C'est fait, avec un 13 sur 15. Et au passage six buts pour clôturer ces playoffs et donc le championnat de bien belle manière. "Encore une fois, c'est le travail de sape qui a fait la différence, notait Villardita. Notre physique nous a permis d'installer notre pressing et de garder le tempo. Bruges a fini par craquer." Assez rapidement d'ailleurs puisque le récital offensif des Liégeoises avait déjà ôté tout suspense à la rencontre au repos.

Pour ne rien gâcher, le Standard Fémina a également récupéré sa magnifique troisième place cédée à Genk une semaine plus tôt en tirant profit de la défaite des Limbourgeoises à Louvain (4-1).

Deux équipes, Genk et le Standard, qui n'ont pas fini d'en découdre puisqu'elles se retrouveront jeudi à Sclessin, dans un tout autre contexte.

Standard Fémina - Club YLA 6-0

Standard: Musique, Van Eynde, Coutereels, Brackman (75e Amorij), Marinucci, Miller (75e Rosala), Cordier (46e Janssens), Blave, Gelders (66e Eijken), Fon (66e Ademi), Merkelbach.

Bruges: Covent, Van Belle, Abrahamsson (77e Guns), Schenk, Vangheluwe, Matakova (66e Capiau), Martlé (58e Gerrits), Boutiebi, Heida (46e Verdonck), Ouzraoui Diki, Kerkhove (46e Ariyo).

Les buts: 22e Blave (1-0), 25e Gelders (2-0), 32e Merkelbach (3-0), 57e Gelders (4-0), 82e Merkelbach (5-0), 90e Rosala (6-0).