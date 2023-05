Visé surpris par l'Antwerp !

Capable d'être menaçant, l'Antwerp et en particulier Murataj, faisaient vivre un début de seconde période cauchemardesque aux hommes de José Riga. En manque de réussite depuis plus de trois cents minutes, les Anversois en plantaient deux en moins de trois cents... secondes!Contraint à une course poursuite dans une rencontre devenue plus acharnée, Visé trouvait les ressources pour égaliser par Omolo dans les cinq dernières minutes et croire à une fin de partie encore à son avantage. Mais Degallaix, sur un air de déjà-vu, douchait aussi vite l'enthousiasme des Oies.

Visé - Antwerp B 2-3

Visé : Mignon, Englebert, R. Wilmots, Essikal, N'Guessan (75e Legear), Hendrickx, Omolo, Gerits (69e Déquaire), El Harrak (69e Cavagnera), M. Wilmots, Perseo.

Antwerp: Devalckeneer, Krasniqi, Wyns, Elmazhad, Davis, Zaânan, Amal (83e Ben Hamed), Shala, Murataj (90e+8 Courtens), Aziz (76e Degallaix), Vanhees (76e Doms).

Arbitre: M. Afifi.

Avertissements: Elmazhad, Amal, Gerits, N'Guessan.

Les buts: 15e Perseo (1-0), 47e Murataj (1-1), 51e Murataj (1-2), 86e Omolo (2-2), 89e Degallaix (2-3).