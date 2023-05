Le collectif de Visé a perdu son peps

Arrivait alors ce début de reprise aussi euphorique pour les Anversois que catastrophique pour les Bassi-Mosans. Murataj y allait d’un doublé en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, alors que son équipe, parmi les moins prolifiques du championnat, ramait littéralement depuis 380 minutes à la recherche de la réussite offensive !

Visé en était baba ! Son sursaut, un peu désordonné, lui permettait tout de même de sauver l’essentiel. Du moins le pensait-il, en revenant tant et plus à la charge pour forcer la décision, finalement tombée dans l’autre camp sur un but un peu rocambolesque. Il y avait comme un air de déjà-vu au stade de la Cité de l’Oie ! “Nous n’avons pas été capables de traduire nos bonnes intentions sur le terrain, constatait José Riga. L’adversaire s’est montré plus volontaire. Il nous a manqué un peu de tout, ce petit supplément d’âme aussi pour faire la différence. Si le collectif n’est pas bien en place et ne fait pas les choses le mieux possible, on peut connaître des difficultés contre n’importe quelle équipe. ”

L’Antwerp, comme le RFC Liège, aura donc pris la mesure de Visé deux fois cette saison !

Visé : Mignon, Englebert, R. Wilmots, Essikal, N’Guessan (74e Legear), Hendrickx, Omolo, Gerits (69e Déquaire), El Harrak (69e Cavagnera), M. Wilmots, Perseo.

Antwerp : Devalckeneer, Krasniqi, Wyns, Elmazhad, Davis, Zaânan, Amal (83e Ben Hamed), Shala, Murataj (90e+8 Courtens), Aziz (76e Degallaix), Vanhees (76e Doms).

Arbitre : M. Afifi. Avertissements : Elmazhad, Amal, Gerits, N’Guessan.

Les buts : 15e Perseo (1-0), 47 et 51e Murataj (1-2), 86e Omolo (2-2), 89e Degallaix (2-3).