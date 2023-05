Le titre est à portée de main pour le RFC Liège

Ses joueurs dégagent beaucoup d’assurance, comme s’ils étaient certains de s’imposer avant même le début de la rencontre. Cette confiance ne vire pas à l’insolence, elle trouve naissance dans une maîtrise et un sérieux impressionnants.

Personne n’est en mesure de résister à ce rouleau-compresseur… pour le plus grand malheur du Patro Eisden. Les Liégeois ont pleinement profité du faux pas limbourgeois sur la pelouse de Thes (1-1) pour revenir à égalité de points à nonante minutes du terme de la compétition. À l’heure actuelle, le Patro conserve la première place mais semble tirer la langue depuis qu’il a décroché son ticket pour la Challenger Pro League. “Nous pouvons encore décrocher le titre mais je suis davantage satisfait de voir mes joueurs se battre de cette façon alors qu’ils n’ont plus rien à jouer. Au final, ce ne serait pas mal de terminer à égalité avec le Patro car nous sommes clairement les deux meilleures formations de la saison”, tempérait le coach.

Les supporters sont certainement un rien plus enthousiastes à l’idée de remporter ce championnat. Après de longues années de vache maigre, un sacre symboliserait à merveille le retour de Liège au plus haut niveau. Personne, à Rocourt, n’a oublié que le club avait déjà terminé à la première place lors de la dernière phase classique, sans pour autant monter à l’échelon supérieur à cause d’un système de playoffs qui s’était avéré particulièrement cruel. “C’est vrai que c’était un petit peu bizarre. Cette fois, nous voulons aller jusqu’au bout. Pour l’honneur du club, pour les joueurs qui ont presté toute la saison… et aussi pour s’offrir de plus belles vacances grâce aux primes”, souriait Damien Mouchamps.

Pour y parvenir, le calcul est assez simple : Liège doit signer un meilleur résultat que le Patro. Le RFCL dispose de la meilleure attaque et de la meilleure différence de buts mais compte moins de victoires (24 contre 25) que son rival. Samedi soir, les Limbourgeois reçoivent Dessel (14e) tandis que les Liégeois clôturent leur campagne contre… Knokke. Les mêmes Côtiers qui les avaient privés de la montée il y a douze mois. Ce psychodrame avait laissé beaucoup de traces dans la tête de certains joueurs, au point d’impacter leur niveau de jeu en début de saison. Remporter le titre face aux Knokkois aurait donc une haute valeur émotionnelle. Et permettrait de chasser définitivement les fantômes du passé au moment de retrouver le football professionnel.

La Louvière : Libertiaux, Baininwa (62e Bangoura), Angiulli, Corneille, Calant (62e Faye), Gobitaka (34e Francotte), Pau, Vanzo, Badibanga (79e Gueulette), Franco, Soumaré (79e Lambo).

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Mouchamps (73e Cavelier), Merlen, Loemba (87e Arslan), Bruggeman (63e Prudhomme), Mouhli (73e Van Den Ackerveken), Perbet (87e Mputu).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Merlen, Mouhli.

Les buts : 7e Merlen (0-1), 56e Bruggeman (0-2), 69e Perbet (0-3).