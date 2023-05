Solières ne sauve pas sa tête en D2 ACFF

Toutes les conditions étaient réunies pour voir le dernier match des Merles se terminer en apothéose: une superbe chambrée avec des supporters namurois en grande forme, un rayon de soleil et… une formation namuroise en confiance après sa belle prestation à Stockay. Le scénario idéal semblait se poursuivre après 5 minutes de jeu: un ballon traînait dans le rectangle hutois et Rosmolen inscrivait son 12e but de la saison en opportuniste. Les Mosans tentaient ensuite de faire sortir leur adversaire pour repartir en contres. Sur l’un d’eux, Lwangi servait Rosmolen, contré de justesse à la 28e. Deux minutes plus tard, le même Rosmolen était balancé sans ménagement dans le rectangle, ce qui laissait M. Chaspierre de marbre. À la 38e, Jeandriens rappelait aux Namurois que rien n’était encore joué même si son envoi était trop croisé. Les hommes de Pascal Bairamjan allaient ensuite obtenir un penalty, converti par Crahay. Pendant ce temps, Tubize, rival des Namurois, menait 2-0 contre Meux… Coup de tonnerre avant la pause quand Bartholomé recevait sa 2e carte jaune après un accrochage sur Lwangi dans la zone fatidique. Le meilleur buteur namurois transformait sans coup férir, au grand soulagement des supporters unionistes.