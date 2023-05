Une (première) cerise sur le gâteau pour le Standard Femina

Auteure d’un doublé, Gelders en a profité pour soigner encore un peu plus ses statistiques personnelles en inscrivant ses deux premiers buts dans la mini-compétition, elle qui s’apprête à disputer sa sixième finale de Coupe consécutive (si on tient compte de l’édition annulée il y a deux ans). “Nous avions du mal avec l’efficacité devant le but en playoffs. Ici, nous les avons enfilés, c’est une bonne chose. ” Sans frein ni arrière-pensée, visiblement. “Le coach nous avait prévenues, il n’était pas question de lever le pied pour se préserver”, souriait la Brabançonne.

”C’était la meilleure façon de mettre tous les atouts dans notre jeu”, estime Charly Villardita, l’adjoint aux commandes depuis le petit banc en raison de la suspension de zone neutre de Stéphane Guidi. “Il y avait de la rigueur, de la discipline et de l’efficacité dans notre jeu, défensive également puisque nous n’encaissons pas. Nous avons fait honneur à notre belle saison. L’objectif était une qualification pour les playoffs et là, on termine sur le podium. C’est déjà une petite cerise sur le gâteau. ”

Le Sérésien pense-t-il à une autre, plus savoureuse encore ?

Standard : Musique, Van Eynde, Coutereels, Brackman (75e Amorij), Marinucci, Miller (75e Rosala), Cordier (46e Janssens), Blave, Gelders (66e Eijken), Fon (66e Ademi), Merkelbach.

Bruges : Covent, Van Belle, Abrahamsson (77e Guns), Schenk, Vangheluwe, Matakova (66e Capiau), Martlé (58e Gerrits), Boutiebi, Heida (46e Verdonck), Ouzraoui Diki, Kerkhove (46e Ariyo).

Arbitre : M. Theunis.

Les buts : 22e Blave (1-0), 25e Gelders (2-0), 32e Merkelbach (3-0), 57e Gelders (4-0), 82e Merkelbach (5-0), 90e Rosala (6-0).