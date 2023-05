Guillaume Hubert sur les tablettes du RFC Liège ?

Selon nos sources, le club noue des contacts avec des gardiens de but au cas où Kevin Debaty (ou Antoine Lejoly, toujours sous contrat) s’en irait. Le premier cité discute actuellement avec les dirigeants. Sur les tablettes du club, on retrouverait Guillaume Hubert (29 ans). Actuellement à Ostende où il arrive en fin de contrat, il a l’expérience du plus haut niveau.