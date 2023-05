Auteur de 13 buts cette saison, Jesse Mputu a réalisé une magnifique saison sous le maillot rouge et bleu. Après Jonathan D'Ostilio vendredi dernier, il est le second joueur à prolonger l'aventure à Rocourt. Si le capitaine a signé pour deux années, l'attaquant a quant à lui paraphé un contrat d'un an.