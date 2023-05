Kevin Debaty a rencontré la direction de Liège : “Ma reconduction est en très bonne voie”

Cette saison, Kevin Debaty, après avoir été titulaire indiscutable, a connu quelques semaines sur le banc, avant de retrouver une place de titulaire depuis le match de la montée à Tirlemont. “En tant que sportif, on doute toujours. On sait très bien qu’une aventure peut s’arrêter du jour au lendemain en raison de différends, par exemple. Mais ici, je n’ai jamais eu de vraie hésitation. Depuis quatre ans, je montre que j’ai envie de progresser malgré mon âge. Avec les dirigeants et le staff, nous avons les mêmes projets sur le court et sur le long terme.”

La piste Guillaume Hubert ?

Sur les tablettes du RFCL, on retrouve Guillaume Hubert (29 ans), le portier d’Ostende. Mais si Kevin Debaty et Antoine Lejoly (toujours sous contrat) restent effectivement à Rocourt, on voit mal la direction prendre un troisième gardien aussi expérimenté que les deux autres et créer une concurrence aussi rude. Sans parler des difficultés de gestion qui pourraient être causées…