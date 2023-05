Le RFC Liège sort un t-shirt collector pour la montée et organise une fête samedi soir après le dernier match à domicile

Quelle que soit l'issue de la rencontre, ce sera la fête à Rocourt. Le rendez-vous est donné après le match dans le chapiteau. Pour fêter la montée, le club a décidé de lancer un t-shirt collector blanc et créé par 97 Studio. A l'avant, on retrouve le nom du club, avec la mention "saison 2023-2024 Retour en pro". A l'arrière, on retrouve le nom de tous les joueurs et membres du staff de la saison 2022-2023. Un fameux souvenir qu'il sera possible de se procurer samedi à Rocourt ou sur le fanshop en ligne du club dès ce lundi.

Le nouveau t-shirt du RFCL. ©DR