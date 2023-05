Avant, pendant et après le match, Rocourt sera en fête samedi soir pour la réception de Knokke

Liège victorieux ou non, Liège champion ou non, la bière coulera à flots avant, pendant et après la rencontre. Si le club a donné rendez-vous à ses fervents fans, ils ont eux aussi décidé de donner rendez-vous au staff, aux joueurs et à la direction, à leur manière, pour les remercier du travail abattu. Ainsi, les sept clubs officiels de supporters (les Sang&Marine, la Section Naniot, le M4, le Matricule 4 Basse-Meuse, le M4NL, les Johan 1892 et les 1892 Leaders) sont parvenus à s’assembler (chose pas toujours évidente !) afin d’organiser un joli tifo et diverses animations avant le coup d’envoi et pendant le match.

Une cagnotte

On parle d’un événement qui coûterait près de 4 000 € aux supporters ! Une cagnotte a été organisée lors du match face à Winkel afin d’aider les clubs de supporters dans l’organisation. Plus de la moitié de la somme aurait été récoltée, le reste des frais étant partagé entre les clubs de supporters. Il nous revient également que les joueurs auraient contribué à la cagnotte. De jolis gestes qui montrent bien l’esprit familial qui règne à tous les niveaux chez les Sang et Marine et l’importance des supporters dans le club !

Un défilé de l’école des jeunes est également prévu avant le coup d’envoi.

Fan day en août

Un rendez-vous estival est déjà fixé par le club. Le 6 août, le RFCL organise son fan day. Le moment, sans doute, de découvrir les joueurs du noyau professionnel de la saison prochaine. D’autres informations seront communiquées par les organisateurs dans les prochaines semaines.