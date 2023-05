Sarah Acquistapace (Seraing athlétisme) est devenue vice-championne de Belgique de trail

Il ne s’est trouvé que la néerlandophone Kareyn Van Proyen (2h35 voici un mois sur le marathon de Rotterdam…) pour l’écarter de la victoire. Cette demoiselle de 22 ans, infirmière venant de Chaudfontaine, s’est inscrite en 2021 dans le team “Trail in Motion Seraing”, équivalent d’une section trail au sein du club “rouge et noir”.

Pas de passé athlétisme avant. Juste l’envie et le besoin de courir à gauche et à droite, que ce soit sur routes ou dans les chemins. “Georges Mabille, en plus de s’occuper des jeunes sprinters du club, y entraîne également les traileurs”, nous explique-t-elle. “C’est avec lui que je progresse. Nous avons trois séances par semaine et un programme plus complet pour ceux qui veulent. Cela me réussit, apparemment. Dimanche ? Nous avions tout de même préparé un peu la logistique, avec ma maman et Georges sur le parcours, elle pour les ravitaillements, lui pour me renseigner sur les écarts. Je suis restée longtemps troisième, avec une non-dossardée (NdlR : Catherine Servais, ancienne demi-fondeuse à Malmédy AC) juste devant moi. C’était beau, pas facile (pas mal de boue dans les Fagnes), mais la récompense est là. Mon premier podium national en athlétisme…”

Celle qui avait couru pour son club le 5000 m des intercercles (6e en 20’18) ne sait pas encore de quoi les prochaines semaines seront faites en termes de compétitions. Un trail liégeois organisé par un ami (La Grosse Bertha), mais rien d’autre à l’horizon. De la montagne à l’étranger ? “Je dois d’abord progresser en Belgique avant de me lancer dans ce genre d’aventures”, tempère-t-elle. “Ce que j’aime surtout, c’est le segment 15-25 kilomètres. Mais une folie comme la Saintélyon (78 km), voire Olne-Spa-Olne, j’avoue que cela me tente assez. Pour le fun…”