Jérémy Perbet s’était mis sur son 31

La fête à Rocourt pour le dernier match du RFC Liège en N1

Lorsque Jérémy Perbet hérita d’un tout dernier ballon et sans la moindre hésitation, l’alerte trentenaire arma une frappe imparable, raflant du même coup le titre de meilleur buteur qu’il codétenait jusque-là avec son compatriote, Teddy Chevalier.

Une ultime cerise sur un plantureux gâteau qu’il allait évoquer, les yeux humides : “Mon papa m’avait informé que mon rival avait scoré à deux reprises plus tôt dans l’après-midi. Pour faire aussi bien et même un peu mieux, j’ai pu compter sur mes coéquipiers, tout autant concernés que moi par cette distinction purement honorifique. Ce que je retiendrai à tout à jamais de cet ultime goal, c’est l’envahissement, comme un seul homme, de tout le banc pour venir me congratuler. Étant d’une nature très positive, je savais que les opportunités de marquer, ça n’allait pas manquer. À l’approche du dernier quart d’heure, j’ai commencé à être tiraillé par un début de crampes, ce qui aurait pu se traduire par mon remplacement mais le staff m’a laissé au jeu, ce que j’ai apprécié.”

Ce mano a mano à distance, Jérémy n’en faisait pas une fixation, contrairement à l’artificier du RFB et avant de se réfugier dans le vestiaire, il a au préalable dressé le bilan de ses deux saisons passées sous la liquette Sang et Marine : “Deux magnifiques campagnes et quand je regarde dans le rétroviseur, je mesure tout le chemin qui fut le nôtre et qui s’achève en apothéose. Après notre déconvenue née de ce tour final loupé, le groupe s’est remobilisé et a associé humilité et travail. De cette campagne, je retiendrai cette ambition croissante au fil des mois d’arriver à nos fins. Hormis deux défaites, il n’y a vraiment pas eu grand-chose à nous reprocher. Un regret ? Que le critère pour départager deux équipes au nombre de points analogue ne soit pas la différence de buts mais le nombre de victoires. Je ne trouve pas ça logique.”

Pour boucler cet exercice avec, en passant, le meilleur tableau de chasse (31 buts) de la Nationale 1, Jérémy a également mis en exergue l’atmosphère qui régna tout au long de son mandat au RFC Liège : “Un vestiaire de fou(s), vraiment. Je n’avais jamais connu ça auparavant et pourtant, j’en ai connu durant ma carrière.”