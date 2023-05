Beer Lovers Marathon: un marathon au coeur de Liège toujours aussi festif (VIDEO & PHOTOS)

On a compté plus de 1800 coureurs qui ont arpenté, déguisés ou pas, les 42 km du parcours tracé à plat, à part les 374 marches de la Montagne de Bueren.

La thématique 2023 était celle du cinéma et on a pu voir, de nombreux Brice de Nice, des Indiana Jones ou des Marilyn Monroe plus vrais que nature.

Les coureurs sont venus de partout pour ce qui est devenu un incontournable de ce genre de course festive. Devant, le Bruxellois François Stockmans, habitué à la fois des marathons et des lieux, a moins trainé que les autres aux ravitaillements pour décrocher un nouveau succès.

Derrière, dans une autre ambiance, Hiro est, par exemple, venue du Japon et n’en est pas à coup d’essai. “C’est je pense la plus belle course à laquelle j’ai pu participer. Les Liégeois sont un peu fous mais c’est très gai de prendre part à ce genre de manifestation. Chez nous, cela n’existe pas et découvrir la ville de Liège comme ceci, c’est un réel plaisir. Je reviendrai certainement l’année prochaine.”

La fête était certes sur la course mais elle a duré bien plus tard.

Le Beer Lovers Marathon commence bien avant les 42 km et se termine bien plus tard. C’est un week-end complet destiné au sport et à la convivialité qui fait recette.