”Je suis à Liège grâce à lui”, “Mon voisin de vestiaire”, “Je suis triste”… Les joueurs du RFC Liège réagissent au départ de Jérémy Perbet

Après une longue période de réflexion, il a décidé de mettre un terme à l’aventure et de ne pas honorer sa dernière année de contrat, contrairement à ce qu’il avait annoncé il y a peu lorsqu’une rumeur l’envoyait à Winkel. Le club liégeois a, de son côté, accepté de libérer le joueur après une réunion vendredi dernier pour le voir finalement… bien signer dans le club de Flandre-Occidentale.

C’est sur les réseaux sociaux que Perbut a annoncé son départ du Matricule 4 par le biais d’un message touchant, qui respire la sincérité. “J’aurais sincèrement aimé vous l’annoncer autrement. C’était une décision très difficile à prendre mais mûrement réfléchie et, surtout, avec le sentiment du devoir accompli d’avoir tout donné pour le club et atteint les objectifs collectifs et personnels, écrit-il. J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce club mythique. Merci au staff, à vous supporters, et bien sûr vous mes coéquipiers pour ces deux années ponctuées par ce retour dans le monde pro à jamais gravé. Je vous souhaite d’ores et déjà à tous une bonne saison en D1B. Une grande tristesse m’anime aujourd’hui mais à partir de demain je serais déjà tourné vers de nouveaux objectifs en gardant en moi ces magnifiques souvenirs. Vous allez sincèrement me manquer. À bientôt.”

Avec ses 31 buts, Perbet avait le sourire. ©MaMick Photography

Des joueurs professionnels ont réagi à sa publication mais aussi ses désormais ex-coéquipiers. “Grand Monsieur”, a écrit Michaël Lallemand, qui l’a côtoyé lors de sa première saison à Rocourt. “Respect big Jé, tu es un monstre”, a déclaré Florian Gendebien, qui quitte aussi le club. Ryan Merlen a commenté : “Légende ! Merci pour tout frero (comme un grand frère pour moi cette année !) Tu vas me manquer.” Damien Mouchamps, qui a prolongé pour deux ans, a choisi de faire référence à une anecdote : “Qui va me ramener du shampoing maintenant ? Merci pour tout ! Plein de bonheur pour la suite, à jamais dans mon cœur.”

Si Perbet manquera incontestablement rue de la Tonne, le club assure qu’il mettra tout en œuvre pour trouver un successeur qui fera mal aux défenses du monde professionnel. Jesse Mputu (comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière), Midou Mouhli, Yannick Loemba et Damien Mouchamps ont prolongé pour deux saisons.

Englebert : “Il part en ayant réussi ses paris”

Jérémy Perbet a assuré l’essentiel sous le maillot rouge et bleu mais il faut dire aussi que Gaëtan Englebert et son staff sont parvenus à l’utiliser de la meilleure des manières. “Jérémy a été un vrai professionnel du premier au dernier jour. Il avait une place très importante dans ce groupe, déclare le coach. Il part en ayant réussi ses paris : aider le club à remonter dans le monde professionnel et terminer meilleur buteur. Ce dernier titre est plutôt un titre collectif car il a eu de nombreuses occasions et les ballons arrivaient au bon endroit. Jérémy, lui, sentait bien où il devait se positionner.”

Le mentor liégeois comprend totalement le départ du buteur. “Il a d’autres envies au niveau footballistique. Il faut aussi reconnaître qu’il a un certain âge et que, tant physiquement que mentalement, il préfère rester au niveau amateur.”

Yannick Loemba : “Je suis triste”

À l’annonce de la nouvelle, Yannick Loemba ne cachait pas sa déception : “Je suis triste. Nous ne perdons pas qu’un footballeur mais nous perdons également un homme. Il était très régulier, toujours présent. Son envie était de ne manquer aucun match et il a réussi. Jamais blessé, jamais suspendu. Il doit servir d’exemple pour nous tous.”

Jonathan D’Ostilio : “On s’est tous mis à son service”

Le capitaine Jonathan D’Ostilio est heureux d’avoir pu côtoyer un attaquant comme Perbut. “Il a apporté énormément à chacun. C’est un des meilleurs au point de vue finition. Il lui fallait peu pour marquer et nous le savions. Le titre de meilleur buteur lui tenait à cœur et nous voulions l’aider. Alors, tout au long de la saison, nous nous sommes mis à son service”, dit le numéro 25. Place maintenant au futur. “Il va beaucoup nous manquer, c’est certain, mais la vie continue. Un autre attaquant va arriver et j’espère qu’il apportera tout autant.”

Jesse Mputu : “Nous faisions les trajets ensemble”

L’attaquant Jesse Mputu a beaucoup côtoyé Jérémy Perbet. Sur et en dehors du terrain. “Nous faisions la route ensemble avec Benjamin Lambot et Yannick Loemba. Nous entretenions une très bonne relation.”

À deux devant, ils étaient très complémentaires et pouvaient faire beaucoup de mal aux défenses adverses. “Il me répétait qu’un attaquant qui joue à côté de lui marque toujours quinze buts. J’en ai planté quatorze (treize en championnat et un en Coupe). Il ne faut pas oublier que j’ai manqué les derniers matchs. Sur le terrain, nous savions depuis le début que nous serions complémentaires. Par mes courses, j’essayais de libérer de l’espace pour lui.”

Mputu a également appris beaucoup aux côtés d’un tel élément. “Malgré sa carrière, Jérémy fêtait tous ses buts de la même manière, même contre un plus petit club. Il avait la gnaque, une faim de buts incroyable. Tout le monde le savait mais tout le monde se faisait avoir par Jérémy, alors que je suis certain que les adversaires parlaient de lui à la théorie.”

Benjamin Lambot : “Je suis à Liège grâce à Jérémy”

La saison prochaine, Benjamin Lambot fera toujours partie de l’effectif liégeois. Mais ce sera sans l’un de ses meilleurs amis, Jérémy Perbet. Les deux joueurs passaient beaucoup de temps ensemble et communiquaient beaucoup sur le terrain, même lorsqu’ils étaient loin l’un de l’autre. “Nous nous connaissons depuis très longtemps, à l’époque de Tubize. Nous avons ensuite réalisé notre propre parcours, chacun de notre côté, mais nous nous affrontions encore.”

Le roc de la défense liégeoise est évidemment triste de voir son ami partir. “Nous faisions tous les trajets ensemble, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons eu beaucoup de débats et de rigolades. Il va créer un vide énorme. Il doit se demander comment sera son nouveau vestiaire et nous devrons aussi nous adapter sans lui. Je pensais qu’il resterait mais je comprends tout à fait son choix.”

Si Lambot porte le maillot rouge et bleu aujourd’hui, ce n’est pas anodin. “Mon arrivée à Liège est due à Jérémy Perbet. Lorsqu’il a signé, le club lui a dit qu’il voulait un défenseur. Il a alors cité mon nom et nous avons trouvé un accord.”

Kevin Debaty : “Il était assis à côté de moi dans le vestiaire”

Parmi les joueurs au passé professionnel chez les Sang et Marine, on retrouve également le portier Kevin Debaty, surpris de voir l’attaquant partir. “Je ne m’y attendais pas. Il a envoyé un message sur le groupe WhatsApp des joueurs pour l’annoncer et nous remercier pour tout”, dit le dernier rempart. Pour lui, le vide sera grand. “Il a prouvé à tous ses détracteurs qu’il avait encore les qualités nécessaires pour jouer à ce niveau et même plus haut. Il nous a sauvé des points importants. Dans le vestiaire, il était assis juste à côté de moi. Il avait toujours un mot pour rire. C’est un garçon avec un très bon fond.”