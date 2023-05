Il y a quelques semaines une rumeur l’envoyant à Winkel avait déjà rythmé l’actu mais l’attaquant avait alors affirmé que la montée assurait une année supplémantaire avec les Sang&Marine.

Meilleur buteur de la N1, avec 31 buts, Jérémy Perbet n’a pas annoncé son nouveau club mais le nom de Winkel revient à nouveau.

Son communiqué

J’aurais sincèrement aimé vous l’annoncer autrement. C’était une décision très difficile à prendre mais mûrement réfléchi et surtout avec le sentiment du devoir accompli, d’avoir tout donné pour le club et atteint les objectifs collectifs et personnels.

J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce club mythique.

Merci au staff, à vous supporters et bien sûr vous mes coéquipiers pour ces 2 années ponctuées par ce retour dans le monde pro a jamais gravé.

Je vous souhaite d’ores et déjà à tous une bonne saison en d1B. Une grande tristesse m’anime aujourd’hui mais à partir de demain je serais déjà tourné vers de nouveaux objectifs en gardant en moi ces magnifiques souvenirs. Vous allez sincèrement me manquer. À bientôt @rfcliege #2foismeilleurbuteur

Record de buts sur une saison en N1 battu #31 77matchs 61 #perbut