Formé aux Lilas et la Jeanne d’Arc de Drancy (en région parisienne), ensuite à Valenciennes et affilié à l’Olympic de Charleroi depuis 2020, Jérémie vient de connaître quelques mois difficiles dans le club dirigé par Momo Dahmane. Il était en fin de contrat. "Je suis particulièrement heureux d’avoir été suivi par les recruteurs du RFCL et de pouvoir aujourd’hui m’engager pour un club historique soutenu par de nombreux supporters. Je remercie Gaëtan Englebert pour la confiance qu’il m’accorde et je me réjouis déjà de participer aux premiers entrainements à la mi-juin", déclare le nouveau joueur sur le site du club.